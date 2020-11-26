Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı

"BİR Sİ..... GİDİN PROFİLİMDEN!"

Takipçisinin yorumuna cevap veren fenomen, "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya" ifadelerini kullandı.