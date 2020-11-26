Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı
Şeyma Subaşı Instagram'dan gelen yorumla çılgına döndü, küfürlü cevabıyla magazin gündeminde yerini aldı. Yılın büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, koronavirüse aldırış etmeden Miami'de tatil yapıyor. Sosyal medyada attığı her adımı takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile kavuşmasına 5 gün kaldığını belirten bir paylaşımda bulundu. Ancak 30 yaşındaki Subaşı, fotoğrafın altına gelen yorumla çılgına döndü ve küfürle yanıt verdi.
"BİR Sİ..... GİDİN PROFİLİMDEN!"
Takipçisinin yorumuna cevap veren fenomen, "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya" ifadelerini kullandı.