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Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı

Şeyma Subaşı Instagram'dan gelen yorumla çılgına döndü, küfürlü cevabıyla magazin gündeminde yerini aldı. Yılın büyük bir kısmını yurt dışında tatil yaparak geçiren Şeyma Subaşı, koronavirüse aldırış etmeden Miami'de tatil yapıyor. Sosyal medyada attığı her adımı takipçileriyle paylaşan Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile kavuşmasına 5 gün kaldığını belirten bir paylaşımda bulundu. Ancak 30 yaşındaki Subaşı, fotoğrafın altına gelen yorumla çılgına döndü ve küfürle yanıt verdi.

26.11.2020 18:07 - Son Güncelleme: 26.11.2020 18:29
Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı

Kızı Melisa babası Acun Ilıcalı'nın yanında olan Şeyma Subaşı, Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Melisa'yı çok özleyen Subaşı, "Son 5 gün. Lütfen annene geri dön ikizim, küçük kız kardeşim, bebeğim, kızım, her şeyim" notunu yazdı.

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Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı

"PARALARDAN BAHSEDİYOR" YORUMU
Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu paylaşıma, Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı'dan aldığı nafakaya gönderme yaparak cevap verdi.

Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı

Kızıyla olan fotoğraflarına gelen "Geliyorum derken paralardan bahsediyor" şeklindeki yorum, Şeyma Subaşı'nı sinirlendirdi.

Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı

"BİR Sİ..... GİDİN PROFİLİMDEN!"

Takipçisinin yorumuna cevap veren fenomen, "Tam kuş beyinli ya. Sen ve senin gibi yorum yapan, konuşan ve düşünenler hepiniz salak, kuş beyinlisiniz. İyi ki sizin gibilerle hiç karşılaşmıyorum. Aynı yerlerde bulunmuyorum. Hazımsız, mutsuz, doyumsuz, klavye kahramanları sizi kuş beyinliler. Cidden hala devam mı pis pis yorumlara. Bir si..... gidin profilimden ya" ifadelerini kullandı.

Şeyma Subaşı küfürü bastı! Kızı Melisa ile fotoğrafına gelen o yorum Şeyma Subaşı'nı çıldırttı
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