Survivor'da aşk fırtınası dinlek bilmiyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Nisa ile Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı daha gündemden düşmeden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında aşk yaşandığı ileri sürüldü. Program boyunca en çok yakıştırılan çift olan Sercan ve Aycan çifti yeni bir aşka yelken açtı.