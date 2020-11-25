Survivor'da kazan kaynadı sonunda da aşk çıktı! İki yıldızın dostluğu aşka dönüştü artık gizlemek yok... Survivor biteli aylar oldu ama yarışmacılar yaşadıkları aşklarla gündeme gelmeye devam ediyor. Futbolcu Aycan Yanaç'ın gönlünü diğer futbolcu Sercan Yıldırım'a kaptırdığı ileri sürüldü. Yarışma sırasında Nisa Bölükbaşı'dan hoşlandığı iddia edilen Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç yarışma sonrası birlikte tatile de gitmişlerdi. Öte yandan Aycan Yanaç, Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım düğününe de katılmıştı. Survivor yıldızları Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım sevgili mi? İşte detaylar...
Survivor'da aşk fırtınası dinlek bilmiyor. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Nisa ile Barış Murat Yağcı ile aşk yaşadığı daha gündemden düşmeden Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım arasında aşk yaşandığı ileri sürüldü. Program boyunca en çok yakıştırılan çift olan Sercan ve Aycan çifti yeni bir aşka yelken açtı.
Survivor'da program boyunca aşk acısı çeken Aycan Yanaç, aşk kapılarını milli yıldıza açtı. Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç çiftinin arası Aşkım Burçe Tunay'ın yaptı.
DEVREYE GİRDİ
Hem Sercan Yıldırım hem Aycan Yanaç'ın en yakın arkadaşı olan Aşkım, iki eski milli yıldızın arasını yapmayı başardı. Sercan Yıldırım'ın çok uzun süredir hoşlandığı Aycan hayatında kimseyi istemiyordu. Ancak Aycan Yanaç büyük aşka karşılık vermemezlik yapamadı ve ikili aşk yaşamaya başladı.
BURSA'YI SEVDİ
Survivor çifti Aycan Yanaç ve Sercan Yıldırım İstanbul gecelerinde yakalanmamak için sürekli Bursa'da görüştüğü öğrenildi. Daha az magazin nedeniyle Aycan Yanaç, haftanın 3 günü Bursa'da kaldığı öğrenildi. Bursa'da bir futbol akademisi açan Sercan Yıldırım İstanbul'a pek gelmeme kararı aldı.
Ünlü çiftin arasını Aşkım Burçe Tunay'ın yaptığı iddia edildi. Sercan Yıldırım Aycan Yanaç aşkının duyurulması isteyen taraf olurken, Aycan aşkın duyulmasını istemiyor.
BİRLİKTE TATİLE GİTTİLER
Sercan Yıldırım ve Aycan Yanaç Survivor sonrası Survivor'dan arkadaşlarıyla birlikte tatile gitmişlerdi. Sercan Yıldırım'ın Instagram hesabından yaptığı bu paylaşım çok konuşulmuştu.
Öte yandan Survivor sonrası Sercan Yıldırım'ın kardeşi Tezcan Yıldırım dünyaevine girmiş, Aycan Yanaç da Sercan Yıldırım ve ailesini bu mutlu günde yanlız bırakmamıştı.