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    • Magazin
    • 27.11.2020 11:54
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    • 27.11.2020 11:54
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    ? 26 Kasım dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. TV8 akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen fenomen yarışmada dün haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve ilk eleme adayı da belirlendi. Peki 26 Kasım dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Yine kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele vardı ve en iyi tabağı çıkarmak için büyük çaba sarf ettiler. Gitgide zorlaşan Masterchef’te ilk dokunulmazlık mücadelesini hangi takım kazandı? İşte yaşananlar…

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayı kim oldu?

    Masterchef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde gerçekleşen yarışmada 26 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Hem eğlenceli hem de gergin anların yaşandığı yarışmada rekabet de yine üst düzeydeydi. Artık 3 kişinin eleme potasına girdiği yarışmada ilk söylenen isim kim oldu? Masterchef eleme adayı hangi yarışmacı olarak belirlendi? Dün akşam fenomen yarışmada yaşananları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

    26 Kasım 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şefler, ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlardan hazırlamalarını istedikleri ürünlerin tadımını yaparak haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanan ekip olarak KIRMIZI takımı belirledi.

    BİREYSEL DOKUNULMAZLIK KİMİN OLDU?

    Bu gelişme sonrasında dokunulmazlığı kaybeden mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin Vegan bir ürün hazırlamalarını istediği mavi takım yarışmacıları arasında Serhat ve Uğur son ikiye kaldı ve jüri şefler bireysel dokunulmazlığı SERHAT'a verdi.

    MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Bu safhanın ardından mavi takım kendi arasında eleme adayı oylaması yaptı ve Uğur ile mavi takım kaptanı Ebru 2'şer oy alarak berabere kaldı. Bu bağlamda takım kaptanı olan Ebru, ya kendisini eleme potasına gönderecek ya da Uğur'u eleme adayı olarak belirleyecekti. ve Ebru seçimini Uğur'dan yana kullandı ve haftanın ilk eleme adayı UĞUR oldu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Ebru (kaptan)

    Özgül

    Serhat

    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Sefa

    Eray

    Emir

    Barbaros
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    Haberler Magazin Masterchef eleme adayı kim oldu? 26 Kasım Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?