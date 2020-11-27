MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu safhanın ardından mavi takım kendi arasında eleme adayı oylaması yaptı ve Uğur ile mavi takım kaptanı Ebru 2'şer oy alarak berabere kaldı. Bu bağlamda takım kaptanı olan Ebru, ya kendisini eleme potasına gönderecek ya da Uğur'u eleme adayı olarak belirleyecekti. ve Ebru seçimini Uğur'dan yana kullandı ve haftanın ilk eleme adayı UĞUR oldu.