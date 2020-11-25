Ancak geçtiğimiz günlerde Hadise, şüphelenip test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Hemen sevgilisinin yanından ayrılan ve İstinye Park Residence'daki evine geçen şarkıcının, kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.

HADİSE KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

Hadise Açıkgöz (d. 22 Ekim 1985; Mol, Belçika), Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı.