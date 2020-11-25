Magazin gündeminden düşmeyen Hadise son dakika haberi ile hayranlarını üzdü. Sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte yaşayan Hadise karantina dönemi boyunca aşkıyla gündeme gelmişti. Peki koronavirüse yakalanan Hadise'nin sağlık durumu nasıl?
Yılın aşkına imza artan şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım magazin gündeminden düşmüyor. Karantina döneminde de birbirlerinden hiç ayrılmayan Hadise ile Kaan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla da her zaman kendilerinden söz ettirmeyi başarıyorlar.
Sosyal medyayı aktif kullanan ve sevgilisi Kaan Yıldırım'a olan aşkını her fırsatta dile getiren Hadise, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Salgın nedeniyle sahne çalışmalarına ara veren şarkıcı, tüm vaktini sevgilisi Kaan Yıldırım ile birlikte geçiriyordu.
Ancak geçtiğimiz günlerde Hadise, şüphelenip test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı. Hemen sevgilisinin yanından ayrılan ve İstinye Park Residence'daki evine geçen şarkıcının, kendisini karantinaya aldığı öğrenildi.
HADİSE KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?
Hadise Açıkgöz (d. 22 Ekim 1985; Mol, Belçika), Belçikalı-Türk şarkıcı ve söz yazarı. Mol, Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü. 2003 yılında Idool 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı.