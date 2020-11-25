





KENAN IŞIK KAÇ YAŞINDA

Kazadan sonra, Işık'ın sol tarafı felçli kaldığı bilgisi sağlık durumu ile ilgili son gelen bilgiler arasındaydı. 1 Ekim 1947 doğumlu usta sanatçı 72. yaşında.





EN SON ROL ARKADAŞINA SORULMUŞTU

Usta sanatçı Kenan Işık'ın son sağlık durumuna ilişkin bilgi uzun yıllar birlikte bir dizinin baş rolünü paylaştığı rol arkadaşı Gülben Ergen'den gelmişti. Ergen kendisine Kenan Işık'la ilgili yöneltilen soruya yönelik yaptığı son dakika açıklamalarında "Bizzat arayamıyoruz, eşi Beril Hanım ile konuşuyoruz. Yaşadığını ve nefes aldığını biliyoruz. Keşke keyiflenebilecek bir hal alsa. Keşke yaşama sevinci verebilsek" demişti. Işık ile ilgili bugün gelen haber hem dostlarını hem de onun için dua eden sevenlerini keyiflendirdi.

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