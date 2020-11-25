Kenan Işık son durum nasıl? Kenan Işık’a ne oldu? Kenan Işık son hali nasıl?

Kenan Işık son hali! Kenan Işık'a ne oldu? Ünlü oyuncu Kenan Işık 2014 yılından bu yana yıllardır yoğun bakımda hayat mücadelesi vermişti. Bilinci kapalı olan Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor. İşte, Kenan Işık'ın son durumu hakkında merak edilenler…
KENAN IŞIK SON HALİ!
Altı yıldan fazladır yoğun bakımda olan ve bilinci kapalı olarak tedavisine devam edilen sanatçı Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Işık'ın tedavisinde başarı elde edildiği ve artık önceki safhanın çok ilerisinde olunduğunu duyuran eşi Beril Işık'ın tüm sevenlerini tebessüm ettirecek sözleri bugün SABAH'ta Yüksel Aytuğ'un köşesinde yer aldı. Buna göre Işık artık iletişim kurabiliyor. Uzun süre yardım almadan sandalyede oturabiliyor.
KENAN IŞIK İLETİŞİM KURMAYA BAŞLADI
Yüksel Aytuğ yazısında Kenan Işık'la ilgili verdiği haberde şunları aktardı;
"Uzun süredir koma halinde tedavi gören usta oyuncu ve sunucu Kenan Işık'tan müjdeli haber var. Benim de Ergun Uyar'ın sosyal medya paylaşımıyla haberim oldu. Müjdeyi, Işık'ın vefalı eşi Beril Hanım vermiş. Demiş ki: "Kenan Bey söylenenleri duyuyor. Gözleri ile konuşuyor. fakat tepki veremiyor henüz. Yoğun bir biçimde fizyoterapi ve ergoterapi tedavisi görüyor. Bakışlarıyla etrafındakileri takip edebiliyor. Artık gözleriyle iletişim kurabiliyor. Tekerlekli sandalyesinde bazen tüm gün oturuyor"
"VÜCUDUNU KENDİSİ TUTABİLİYOR"
Beril Işık'ın verdiği son dakika müjdesi şöyle devam ediyor; "Vücudunu artık bütünüyle kendisi tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu."
Kenan Işık 2014 yılının mart ayında gelen talihsiz son dakika haberi ile sevenlerini üzmüş ve komada yıllar sürecek bir tedavi sürecine başlamıştı.
Aytuğ yazısını şu cümleyle bitirdi: "Ha gayret Kenan Usta, milyonluk soruyu açtırdın, sıra doğru yanıtı vermeye geldi..."
KENAN IŞIK'A NE OLDU?
21 Mart 2014 günü bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan Işık, ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü, sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek, kafasını yere çarptığı öğrenilmiş ve bu nedenle beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alınmıştı.