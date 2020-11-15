Haberler
Galeri
Magazin
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın pazar kaçamağı! 'Fazla uzun sürmez, yakında evlenirler'
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın pazar kaçamağı! 'Fazla uzun sürmez, yakında evlenirler'
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan pazar pozu geldi. Ocak ayından bu yana birlikte olan çift, sosyal medya gündeminde yerini aldı. Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Hayranları tarafından yakından takip edilen çiftten yeni pozlar geldi. Yıldırım'ın sevimli dostu Benek'in de yer aldığı fotoğrafı görenler, 'Fazla sürmez yakında evlenirler', 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlarda bulundu.
15.11.2020 15:38
- Son Güncelleme: 15.11.2020 16:07
Aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinden pazar pozu geldi. Aşklarına doludizgin devam eden ikili, Benek ile birlikte soluğu deniz kenarında aldı.
Önce Yıldırım ardından da Hadise o anların fotoğrafını paylaştı.
Çiftin mutluluk saçan aşk pozuna hayranlarından beğeni gelirken, sosyal medya, 'Fazla uzun sürmez evlenirler, 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlar yer aldı.
Ekim ayında 35. yaş gününü kutlayan Hadise'nin sevgilisi Kaan Yıldırım ile ne zaman evleneceği merak edilen konular arasında.
HADİSE NE ZAMAN EVLENİYOR?
Geçtiğimiz günlerde Hadise ile Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz evlenecekleri, hatta ikilinin çoktan hazırlıklara başladığı iddia edilmişti. Öyle ki Hadise ve Kaan, birlikte yaşamak için ev bile bakmaya başlamışlar...