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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ın pazar kaçamağı! 'Fazla uzun sürmez, yakında evlenirler'

Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'dan pazar pozu geldi. Ocak ayından bu yana birlikte olan çift, sosyal medya gündeminde yerini aldı. Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evli olan Kaan Yıldırım'ın, Hadise ile ikinci kez nikah masasına oturacağı iddia edilmişti. Hayranları tarafından yakından takip edilen çiftten yeni pozlar geldi. Yıldırım'ın sevimli dostu Benek'in de yer aldığı fotoğrafı görenler, 'Fazla sürmez yakında evlenirler', 'Çok yakışıyorlar' gibi yorumlarda bulundu.

15.11.2020 15:38 - Son Güncelleme: 15.11.2020 16:07 BU GALERİYİ PAYLAŞ





