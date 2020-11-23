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Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ı havalara uçuran haber! Belçika'daki müstakbel kayınvalidesi...
Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ı havalara uçuran haber! Belçika'daki müstakbel kayınvalidesi...
Evlilik tarihi iple çekilen Hadise ve Kaan Yıldırım çifti doludizgin aşklarıyla magazin gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz ay Belçika'da olan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün rahatsızlanmasıyla apar topar yanına giden Hadise'ye sevgilisi Kaan Yıldırım dizi çekimleri nedeniyle eşlik edememişti. Ancak Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Kaan Yıldırım'ın sevgilisi şarkıcı Hadise'nin annesinden sevindiren haber geldi.
23.11.2020 11:22
- Son Güncelleme: 23.11.2020 11:58
Aşkları ile gündemden düşmeyen şarkıcı Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım'a Belçika'dan sevindiren haber geldi. Kaan Yıldırım'ın ailesinin Hadise'yi çok sevdikleri haberleri çıkarken Kaan Yıldırım'ın da hayırlı damat olacağı konuşuluyor.
Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım ile mutlu bir beraberliği olan ünlü şarkıcı Hadise, geçen ay annesi Gülnihal Açıkgöz'ün rahatsızlandığını öğrenince ilk uçakla Belçika'ya uçmuştu.
Bel rahatsızlığı geçiren Açıkgöz, hemen hastaneye kaldırılarak riskli bir ameliyata alınmıştı.
Büyük şok yaşayan Hadise'nin yanına dizi çekimleri nedeniyle gidemeyen Kaan Yıldırım, müstakbel kayınvalidesinin sağlık durumunu telefonla anbean takip etmişti. Ameliyat sonrası bir süre annesinin yanında kalan güzel şarkıcı, annesini taburcu edip evine yerleştirdikten sonra İstanbul'a döndü.
Hürriyet'in haberine göre; yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz'den önceki gün müjdeli haber geldi.
Açıkgöz'ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...