Hadise ve sevgilisi Kaan Yıldırım'ı havalara uçuran haber! Belçika'daki müstakbel kayınvalidesi...

Hürriyet'in haberine göre; yaklaşık 1 aydır nekahet döneminde olan Gülnihal Açıkgöz'den önceki gün müjdeli haber geldi.

Açıkgöz'ün tedavisinin son derece olumlu sonuçlar verdiğini ve yeniden eskisi gibi hareket ettiğini öğrenen Hadise ve Kaan Yıldırım, derin bir nefes aldı. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ailesi başta olmak üzere ünlülerin aileleri...