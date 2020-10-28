Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...
Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evlenen Kaan Yıldırım ikinci kez evlilik yolunda. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan şarkıcı Hadise ile önümüzdeki yaz evlenecekleri iddiası magazin gündeminde yerini alırken, önceki akşam Beykoz'da görüntülenen Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması geldi. Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtına Kaan'dan gelen yanıt...
28.10.2020 12:56
- Son Güncelleme: 28.10.2020 13:17
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