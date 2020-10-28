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Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...

Daha önce oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile evlenen Kaan Yıldırım ikinci kez evlilik yolunda. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan şarkıcı Hadise ile önümüzdeki yaz evlenecekleri iddiası magazin gündeminde yerini alırken, önceki akşam Beykoz'da görüntülenen Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması geldi. Hadise ile Kaan Yıldırım evleniyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtına Kaan'dan gelen yanıt...

28.10.2020 12:56 - Son Güncelleme: 28.10.2020 13:17
Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...

Ocak ayından bu yana Hadise ile aşk yaşayan oyuncu Kaan Yıldırım, önceki akşam Beykoz'da set çıkışı kameralara takıldı. Hekimoğlu dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan Kaan Yıldırım'a Hadise ile bu yaz evlenip evlenmeyecekleri soruldu. Yıldırım evlilik hakkında bakın nasıl yanıt verdi...

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Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...

Geçtiğimiz günlerde Hadise ile Kaan Yıldırım'ın önümüzdeki yaz evlenecekleri, hatta ikilinin çoktan hazırlıklara başladığı iddia edilmişti. Öyle ki Hadise ve Kaan, birlikte yaşamak için ev bile bakmaya başlamışlar...

Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...

HADİSE NE ZAMAN EVLENİYOR?

Annesinin çok sevdiği Hadise ile evleneceği konuşulan Kaan Yıldırım, Beykoz'da çekimden çıktığı sırada kameralara yakalandı. Özel şoförlü arabasıyla trafikte objektiflere yansıyan Kaan Yıldırım'a Hadise ile evlilik iddiası soruldu.
Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...

"ÇOK UTANIYORUM"

33 yaşındaki oyuncu, 'evlilik' soruları karşısında, "Arkadaşlar çok utanıyorum. Trafik sıkıştı" yanıtını verdi.

Kaan Yıldırım Hadise ile evleniyor mu? Trafikte yakalanan Kaan Yıldırım'dan evlilik açıklaması...

Evlilik iddiasıyla gündemden düşmeyen ve geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Hadise kaç yaşında? İşte magazin gündeminden düşmeyen aşkta merak edilen yaş farkının yanıtı...

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