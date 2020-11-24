Müge Anlı Atv canlı yayınında yine birbirinden ilginç konularla izleyicisiyle buluşuyor. Hayatın içinden konuları canlı yayında çözüme kavuşturan Müge Anlı'da bugün neler oluyor? Kerem Durur'un şüpheli kaybı! 14 çocuk babası adam nasıl kayboldu? 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne oldu?
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
2 ayrı eşten 14 çocuk, inanılmaz iddialar, ağır suçlamalar... "Ayağına zincir vuracağım, geceleri çıkıp gidiyor" iddiası kan donduruyor! Antalya'da kaybolan ve 2016'dan bu yana haber alınamayan 74 yaşındaki Kerem Durur'a ne oldu?
49 yaşındaki Kadir Sarı'ya ne oldu? Şüpheli kayıp sonrası şok iddialar, ağır suçlamalar, 7 kız babası adama ne oldu?
17 ve 18 yaşındaki iki arkadaş Sakarya'da kayboldu. Seda ve Şevval'in kaybıyla ilgili sıcak gelişme!
33 yaşında genç bir kadın ailesini aradı bir anda kayıplara karıştı! "Muğla'ya gidiyorum" dedikten sonra kaybolan ve 43 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk annesi Perihan Pamuk nerede?