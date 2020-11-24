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    • Magazin
    • 24.11.2020 10:14
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    • 24.11.2020 10:14
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    ? Sorusunun yanıtı merak edilerek gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer aldı. TV8’in akşam kuşağında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışması Masterchef’te haftanın ilk günü kaptanlık oyunu oynandı ve tüm yarışmacılar kaptan olmak için canla başla mücadele etti. son dokunulmazlık oyunu oynandı, kırmızı ve mavi takım büyük bir mücadele verdi. Peki ? Bu hafta boyunca hangi yarışmacılar hangi takımda yarışacak?

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    Masterchef'te her Pazartesi akşamı olduğu gibi yine heyecan dolu bir kaptanlık yarışı vardı. Gitgide zorlaşan yarışmada Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde bu haftanın kaptanı seçildi ve yeni takımlar da şekillenmeye başlandı. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef mavi ve kırmızı takımlar nasıl şekillendi? Dün akşam izlemeyi kaçıranların arama motorları üzerinden araştırmaya başladığı tüm yaşananları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte bu haftanın takımları…

    MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Bu haftanın ilk oyunu olan Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Çiğ Börek yapmalarını istedi. 10 tane Çiğ Börek yapan yarışmacılar arasından üç ismin yapıldığı Çiğ Börek daha çok beğenildi. Bu isimler Sefa, Ebru ve Eray oldu. Üç isim arasından ise en güzel Çiğ Börek'i yaparak bu haftanın Mavi takım kaptanı olan isim Şeflerin oybirliği ile verdiği kararla Ebru oldu. Ebru Mavi takım kaptanı olduktan sonra Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı Kırmızı takım kaptanı olarak seçti.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Ebru (kaptan)

    Özgül

    Serhat

    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Sefa

    Eray

    Emir

    Barbaros
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    Haberler Magazin Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef mavi ve kırmızı takımlar nasıl şekillendi?