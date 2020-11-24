Masterchef'te her Pazartesi akşamı olduğu gibi yine heyecan dolu bir kaptanlık yarışı vardı. Gitgide zorlaşan yarışmada Mehmet, Somer ve Danilo şeflerin jüriliğinde bu haftanın kaptanı seçildi ve yeni takımlar da şekillenmeye başlandı. Peki Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? 23 Kasım Masterchef mavi ve kırmızı takımlar nasıl şekillendi? Dün akşam izlemeyi kaçıranların arama motorları üzerinden araştırmaya başladığı tüm yaşananları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz. İşte bu haftanın takımları…
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Bu haftanın ilk oyunu olan Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Çiğ Börek yapmalarını istedi. 10 tane Çiğ Börek yapan yarışmacılar arasından üç ismin yapıldığı Çiğ Börek daha çok beğenildi. Bu isimler Sefa, Ebru ve Eray oldu. Üç isim arasından ise en güzel Çiğ Börek'i yaparak bu haftanın Mavi takım kaptanı olan isim Şeflerin oybirliği ile verdiği kararla Ebru oldu. Ebru Mavi takım kaptanı olduktan sonra Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı Kırmızı takım kaptanı olarak seçti.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Ebru (kaptan)
Özgül
Serhat
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Sefa
Eray
Emir
Barbaros