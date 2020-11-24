MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu haftanın ilk oyunu olan Kaptanlık oyununda şefler yarışmacılardan Çiğ Börek yapmalarını istedi. 10 tane Çiğ Börek yapan yarışmacılar arasından üç ismin yapıldığı Çiğ Börek daha çok beğenildi. Bu isimler Sefa, Ebru ve Eray oldu. Üç isim arasından ise en güzel Çiğ Börek'i yaparak bu haftanın Mavi takım kaptanı olan isim Şeflerin oybirliği ile verdiği kararla Ebru oldu. Ebru Mavi takım kaptanı olduktan sonra Kırmızı takım kaptanı olarak Sefa'yı Kırmızı takım kaptanı olarak seçti.