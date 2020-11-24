EDHO'da Bahar Sincanlı - Ceylan Çakırbeyli savaşı! Bahar ile Hızır'ın münasebeti kimin sonunu getirecek?

Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez. Peki Bahar'ın Hızır ile münasebeti sonunu mu getirecek? Gerçekler yeni bölümde ortaya çıkacak...