Enes Batur'un trafik kazası videosu dehşete düşürdü! O araçtan sağ çıkan Enes Batur'dan ilk açıklama...



Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur, "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır" diye konuştu.