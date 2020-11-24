Enes Batur'un trafik kazası videosu dehşete düşürdü! O araçtan sağ çıkan Enes Batur'dan ilk açıklama...

Enes Batur'un trafik kazası videosu dehşete düşürdü! 1 milyon 350 bin TL'lik lüks aracı hurdaya dönen Enes Batur, konuyla ilgili ilk açıklamayı da sosyal medya hesabından yaptı. İşte sosyal medya fenomeni Enes Batur'un trafik kazası videosu ve açıklaması...
ENES BATUR'UN KAZA VİDEOSU!
Geçtiğimiz haftalarda karantina kurallarına uymadığı gerekçesiyle Sancaktepe'deki yurda yerleştiğine ilişkin haberlerle gündeme gelen Enes Batur, dün Etiler'de trafik kazası geçirdi.
Otomobilinin kontrolünü kaybeden Batur, ağaca çarptıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan bir arabaya vurarak durabildi.
22 yaşındaki Enes Batur'un 1 milyon 350 bin TL değerindeki otomobili kullanılmaz hale geldi.
SEVGİLİSİ TESELLİ ETTİ
Kaza sonrası şok geçiren Batur'u olay yerine gelen sevgilisi Ecenaz Üçer ve arkadaşları teselli etti. Enes Batur, sevgilisine sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Daha sonra Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılan ünlü YouTuber'ın durumumun iyi olduğu öğrenildi.
KAZA SONRASI İLK AÇIKLAMA
Batur, kaza sonrası sosyal medya hesaplarından açıklama yaptı. "Bu sabah talihsiz bir trafik kazası geçirdim" diyen Enes Batur, "Sağlık durumum gayet iyi. Bütün sağlık kontrollerim de yapıldı. Arayan, soran herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Öte yandan YouTuber, "Memlekete olumlu hiçbir faydası olmayan Enes Batur, memlekete faydalı bir ağaca çarparak, kaza yapmış. Ağaç için endişeliyiz" yorumunu yapan bir kişiye cevap verdi.
Kendi doğum tarihi kadar fidan dikeceğini açıklayan Batur, "Belki de ölümümle sonuçlanacak bir kazadan sonra bile böyle iğrenç yorum yapabilecek aciz arkadaşımız için 1998 fidan dikiyorum. Belki insanlıktan nasibini alır" diye konuştu.
ENES BATUR KİMDİR?
Enes Batur Sungurtekin, 9 Nisan 1998 tarihinde Antalya'da dünyaya gelmiştir. Babası polis emeklisi, annesi ise hemşiredir. Küçük yaşlarda video içeriği üretmeye başlayan Enes Batur kısa sürede fenomen oldu. Her yıl düzenlenen Altın Kelebek Ödülleri 2017 yılında ilk defa En İyi YouTuber/Instagrammer kategorisi altında bir ödül verdi ve ödülün sahibi Enes Batur oldu.
Ancak daha sonra Batur'un kanalında 'çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüler' bulunduğu gerekçesiyle ödülü geri alındı. Ancak, Altın Kelebek ödül tartışmalarının hemen ardından 2018'de Altın Palmiye Ödülleri'nde Yılın Sosyal Medya Fenomeni Ödülü'nü kazandı.
Başrollerini Ceyda Düvenci ve Bekir Aksoy ile paylaştığı ilk filmi Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, 19 Ocak 2018'de vizyona girdi. 2. Filmi Enes batur gerçek kahraman 31 Mayıs 2019'da vizyona girdi.
2019'un son günlerinde çıkardığı "Enes Batur – Dolunay" adlı parça ise hiç beklenmedik bir anda müzik piyasasına bomba gibi düşerken dijital medyada paylaşıldığı dakikadan itibaren ilk yarım saat içerisinde 500.000'den fazla kişi tarafından izlenerek önemli bir rekora imza attı. Enes Batur'un Youtube kanalında şu an 15,2 milyon takipçisi bulunuyor.