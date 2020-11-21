Derman Korkmaz'ın "Senin yaptığın atar bize mutluluk katar" sözleriyle sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümde yeni isimlerin gelmesiyle ortalık karıştı. Yaman Korkmaz'ın nezaharette bıçakladıktan sonra hapse giren Alpaslan Çakırbeyli, Derman Korkmaz ve adamlarının yaptığı hain planlarla boğuştu. Son olarak koğuşundaki Emin'in kendisini şişlemek istememesi üzerine yaşanan gelişmelerle birlikte Derman'ın koğuşuna atıldı. Ayrıca Dayı Korkmaz ve Selman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli ile anlaşma yaparak masaya oturdu. Şimdi gözler EDHO 173. bölüm fragmanına çevrildi. Ancak fragmanın bu akşam yayınlanması bekleniyor.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.