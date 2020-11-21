Derman Korkmaz'ın "Senin yaptığın atar bize mutluluk katar" sözleriyle sona eren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümde yeni isimlerin gelmesiyle ortalık karıştı. Yaman Korkmaz'ın nezaharette bıçakladıktan sonra hapse giren Alpaslan Çakırbeyli, Derman Korkmaz ve adamlarının yaptığı hain planlarla boğuştu. Son olarak koğuşundaki Emin'in kendisini şişlemek istememesi üzerine yaşanan gelişmelerle birlikte Derman'ın koğuşuna atıldı. Ayrıca Dayı Korkmaz ve Selman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli ile anlaşma yaparak masaya oturdu. Şimdi gözler EDHO 173. bölüm fragmanına çevrildi. Ancak fragmanın bu akşam yayınlanması bekleniyor.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.
İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.