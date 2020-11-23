Yeni sezon kadrosuyla çok konuşulan Kuruluş Osman dizisinde yaşanan yeni gelişmeler heyecanı doruklara taşıyacak. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 35. bölüm 2. fragmanında Osman Bey Savcı, Dündar ve Gündüz Bey'i karşısına alarak harekete geçiyor. Ayrıca tekfur Nikola'nın Savcı ve Dündar'ı esir aldığı ve kalede onlara işkence yaptığı fragmanın dikkat çeken anlarından birisi oldu. Geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan ilk fragmanda Osman Bey'in Nikola'ya yaptıkları dikkat çekmişti. Yeni fragmanda Flatyos'un Nikola'nın üzerine Bizans bayrağı örttüğü ve "Hani sancağımızı ta Kudüs'e kadar götürecektik. Duy beni Nikola!" dediği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 35. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler
KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"
Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.
OSMAN BEY TARGUN HATUN'U KURTARIYOR
Osman Bey, Targun Hatun'u kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ni geri almanın yollarını ararken, Nikola ise Söğüt'e yapacağı saldırıyı planlamaktadır.
SAVCI'DAN HAMLE
Savcı Bey, Geyhatu'nun beyberbeyi ilan ettiği Yavlak Arslan'ın toyuna katılmak üzere obadan ayrılır, Ertuğrul'un Bey'in sağlık durumu ise kötüye gitmektedir.
DEVLET OLMA VAKTİ
Toya davet edilmeyen Osman Bey, Söğüt'e giderek Yavlak Arslan ve Savcı Bey'in karşısına dikilir ve beylik hedefini açıklar. Osman Bey'in beylik hedefini açıklamasıyla diğer beylerden nasıl tepki alacak?
Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni geri alabilecek mi? Targun Hatun'un obaya gelişi dengeleri nasıl değiştirecek? Ertuğrul Bey, sağlığına kavuşabilecek mi? Osman Bey'in, Beylik kararı obada nasıl karşılanacak?
KURULUŞ OSMAN'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
"Ertuğrul Gazi oğlu Osman! Ne pusatımı emanet ederim ne de kardeşlerimi!"
Kulucahisar Kalesi Bizans'ın eline geçiyor, Osman Bey ağabeyi Savcı Bey'le karşı karşıya geliyor.
Oğlu Mönke'yi, Geyhatu'ya teslim ederek Kayı Obası'nı büyük bir tehlikeden kurtaran Osman Bey, Nikola'nın sürpriz bir baskınla Kulucahisar Kalesi'ni ele geçirdiği haberi ile sarsılır.
Kulucahisar'ı her ne pahasına olursa olsun geri almaya karar veren Osman Bey, ağabeyi Savcı Bey'in tüm itirazlarına rağmen Nikola ve Flatyos'la yüzleşmeye gider.
Aygül ve Selcan Hatun'un dönüşü obadaki dengeleri değiştirirken; Osman Bey'in sözünden çıkarak Kulucahisar'a gitmesi üzerine Savcı Bey, Osman Bey'in tutuklanması emrini verir.