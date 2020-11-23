Yeni sezon kadrosuyla çok konuşulan Kuruluş Osman dizisinde yaşanan yeni gelişmeler heyecanı doruklara taşıyacak. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman 35. bölüm 2. fragmanında Osman Bey Savcı, Dündar ve Gündüz Bey'i karşısına alarak harekete geçiyor. Ayrıca tekfur Nikola'nın Savcı ve Dündar'ı esir aldığı ve kalede onlara işkence yaptığı fragmanın dikkat çeken anlarından birisi oldu. Geçtiğimiz hafta izleyici karşısına çıkan ilk fragmanda Osman Bey'in Nikola'ya yaptıkları dikkat çekmişti. Yeni fragmanda Flatyos'un Nikola'nın üzerine Bizans bayrağı örttüğü ve "Hani sancağımızı ta Kudüs'e kadar götürecektik. Duy beni Nikola!" dediği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 35. bölüm 2. fragmanında yaşanacak gelişmeler

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Beylik emanetini Ertuğrul Gazi oğlu Osman, ben alacağım!"

Kulucahisar'a İstanbul'dan destek birliklerin geldiği haber alan Osman Bey, bir Türk beyinin kızı olan Targun Hatun'un da Bizans tarafından kaçırıldığını öğrenir.