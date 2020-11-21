Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde Alpaslan'ın hapiste Derman Korkmaz ve adamlarıyla mücadelesi heyecanı doruklara çıkaran anlardan oldu. Korkmazların aile bireyleri yeni bölümde ortaya çıktı ve hapisteki Alpaslan Çakırbeyli'nin hayatı karşılığında masaya oturma talepleri Hızır Çakırbeyli tarafından kabul edildi. Masada 13 üye olduğundan Hızır Çakırbeyli masayı bırakarak üyelere yeni masa liderini seçmesi gerektiğini ve kan dökülmesi halinde masaya döneceğini söyledi. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla EDHO 173. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.
EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?
Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.
İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.
Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır.
Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.
İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.
EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar. 'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.