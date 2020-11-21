Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde Alpaslan'ın hapiste Derman Korkmaz ve adamlarıyla mücadelesi heyecanı doruklara çıkaran anlardan oldu. Korkmazların aile bireyleri yeni bölümde ortaya çıktı ve hapisteki Alpaslan Çakırbeyli'nin hayatı karşılığında masaya oturma talepleri Hızır Çakırbeyli tarafından kabul edildi. Masada 13 üye olduğundan Hızır Çakırbeyli masayı bırakarak üyelere yeni masa liderini seçmesi gerektiğini ve kan dökülmesi halinde masaya döneceğini söyledi. Bölümün ardından izleyiciler heyecanla EDHO 173. bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz ATV ekranlarında yayınlanmadı.

EDHO SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır Reis, Alpaslan'ı kurtarabilecek mi?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer.