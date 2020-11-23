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    • 23.11.2020 10:57
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    • 23.11.2020 10:58
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    Çağla Şıkel Arto’nun hakaretini affetmedi! Para cezasına çarptırılan Arto o sözler için bakın ne kadar ödeyecek...

    Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de. Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?' şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade eden manken Çağla Şıkel o sözleri affetmedi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada; Arto'ya hakaretten 78 gün adli para cezası verildi. Arto, bin 560 lira ödeyecek.

    Sabah
    Çağla'ya hakaret eden Arto'ya para cezası!

    Çağla Şıkel, Arto'ya açtığı hakaret davasını kazandı. Çağla Şıkel, kendisine sosyal medya üzerinden ağır hakaretlerde bulunan şarkıcı Arto hakkında şikayette bulunmuştu. Ünlü manken, Arto'nun sosyal medya hesabından "Televizyonda vücudunu 70 milyona göstermemeyi öğrensin, insan adaplı olur! Hadsiz, her haltı ye, 'Ben evliyim, benim çocuğum var' de. Hayırdır paraya mı ihtiyacın var, aç mı kaldın pislik, çalıştığın yerler paranı vermiyor mu?' şeklindeki paylaşımlarıyla kendisine hakaret ettiğini ifade etmişti.


    Şıkel'in şikayeti sonrası açılan davada, Arto'nun 2.5 yıla kadar hapsi istenmişti. Geçtiğimiz günlerde İstabul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamada karar çıktı.

    Mahkeme, Arto'yu ünlü mankene yönelik ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle 78 gün adli para cezasına çarptırdı. Ceza, günlüğü 20 TL'den bin 560 TL olarak hesaplandı.

    ŞIKEL, UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİ

    Arto, ifadesinde; Çağla Şıkel'i iş ve sosyal hayatında tanıdığını, bahsi geçen paylaşımın kendisine ait olduğunu, ancak ifade özgürlüğü adı altında paylaşımda bulunduğunu ve suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

    Taraflar, uzlaştırmaya yönlendirildi fakat kendisine yapılan hakareti kabul etmeyen Şıkel, uzlaşmayı reddetti.
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