Masterchef'ten gönderilen Uğur Yılmaz Deniz'e soğuk duş! Acun Ilıcalı'nın ipini çektiği Uğur Yılmaz Deniz'e ikinci büyük şok... TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıklamış Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söylemişti. Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmadan kovulması sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uğur Yılmaz Deniz'in haddini aşan ifadeleri sonrası kovulmasının ardından ikinci bir şok yaşandı. Anlaşılan o ki Masterchef Uğur Yılmaz Deniz'in çirkin sözleri ona pahalıya mal oldu. İşte yaşananlar...
TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıkladı.
Acun Ilıcalı Twitter'dan şunları açıkladı;
Uğur Yılmaz Deniz isimli yarışmacının sosyal medyada kullandığı terbiye sınırlarını aşan paylaşımları nedeniyle Masterchef yarışmasıyla ilişiği kesilmiştir.
UĞUR'A SOĞUK DUŞ
Masterchef Türkiye mutfağında rekabet eden Uğur Yılmaz Deniz küfür ve hakaret içerikli tweetleri medya gündemine bomba gibi düşüp ortalığı çalkalarken ikinci bir şok daha yaşandı.
Yarışmacı arkadaşlarının Uğur Yılmaz Deniz'i takipten çıkarmaya başladığı iddia edildi.
Tüm bunların yanı sıra tepkilerin odağındaki isim olan Uğur Yılmaz Deniz'in bu olay sonrasında sosyal medya hesaplarında ciddi ölçüde takipçi kaybı yaşadığı ortaya çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sosyal medyadaki duyurusunun akabinde eleştirilerin ardı arkası kesilmezken, Uğur Yılmaz Deniz'in sayfasındaki yorum bölümünü kapattığı gözlerden kaçmadı.
UĞUR YILMAZ DENİZ KİMDİR?
26 yaşındaki Uğur Yılmaz Deniz'in iki kardeşi vardır. Aşçılığa çok severek başlamadığını fakat öğrendikçe ilgisinin arttığını söyleyen Uğur Yılmaz, ilk iş tecrübesini küçük bir restoranda yaşamıştır. Her gün öğrendiği bilgilere yenilerini ekledikçe kendini geliştirdiğini fark eden Uğur Yılmaz Deniz, çalıştığı yerden ayrılıp Bodrum'da çalışmaya başlamıştır.
Orada 7 İtalyan şef ile birlikte çalışma şansını yakaladığını ifade eden Uğur Yılmaz Deniz, iş hayatına cruise gemisi olan Mein Schiff 2'de devam ederek tecrübelerine bir yenisini daha eklemiştir.
6 aylık serüvenin ardından Türkiye'ye dönen Uğur Yılmaz Deniz, Kıbrıs'ta işe başlamış fakat orada bilgilerinin köreldiğini fark eden Deniz, Katar'da çalışmaya karar vererek 2 sene boyunca orada aktif olarak mesleğini icra etmiştir.