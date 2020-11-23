Masterchef'ten gönderilen Uğur Yılmaz Deniz'e soğuk duş! Acun Ilıcalı'nın ipini çektiği Uğur Yılmaz Deniz'e ikinci büyük şok... TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgi gören MasterChef Türkiye'nin bu sezonki yarışmacılarından olan Uğur'un geçmişte yaptığı paylaşımlara Acun Ilıcalı kayıtsız kalmadı. Ünlü televizyoncu MasterChef Uğur'un yarışmayla olan ilişkisinin bittiğini açıklamış Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, yarışmacının terbiye sınırlarını aştığını söylemişti. Uğur Yılmaz Deniz'in yarışmadan kovulması sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uğur Yılmaz Deniz'in haddini aşan ifadeleri sonrası kovulmasının ardından ikinci bir şok yaşandı. Anlaşılan o ki Masterchef Uğur Yılmaz Deniz'in çirkin sözleri ona pahalıya mal oldu. İşte yaşananlar...