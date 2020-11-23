Çukur dizisindeki Selim Koçavalı karakteri ile hafızalara kazınan Öner Erkan kimdir? Prof. Dr. Arif Verilmli'nin Netflix'in Bir Başkadır dizisinde en iyi oynayanın Öner Erkan olduğunu söylemesinin üzerine gözler ünlü oyuncuya çevrildi ve hayatı merak konusu oldu. Peki Bir Başkadır oyuncusu Öner Erkan kaç yaşında, nereli? Daha önce hangi projelerde rol aldı? İşte merak edilenler…
ÖNER ERKAN KİMDİR?
Öner Erkan, 4 Ocak 1980 tarihinde İzmir'de doğdu. Eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlamış, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ise yüksek lisans yapmıştır.
İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında rol aldığı Kuzenlerim dizisi ile yaşamış; Mutlu Ol Yeter, Üsküdar'a Giderken, Yalan Dünya, Deli Saraylı, Kahve Bahane, İki Aile, Aşk Her Yaşta, Canım Benim ve Avrupa Yakası dizilerinde rol almıştır.
Öner Erkan; İtirazım Var, Böcek, Mutlu Aile Defteri, Hırsız Var, Bornova Bornova, 7 Kocalı Hürmüz, Kağıt, Son Osmanlı Yandım Ali ve Organize İşler filmleri ile sinema dünyasında da yerini almıştır.
Şimdilerde Show Tv ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Dilan Çiçek Deniz, Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Mustafa Üstündağ, Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Nebil Sayın gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinde Selim Koçovalı karakterine hayat vermektedir. Öner Erkan, 1.85 metre boyunda, 78 kilo ve Oğlak burcudur.
Ödülleri:
2013 – 17. Afife Tiyatro Ödülleri, Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu – Babamın Cesetleri
2012 – Dhaka Uluslararası Film Festvali – En İyi Erkek Oyuncu – Kağıt
2009 – 46. Uluslararası Altın Portakal Film Festvali – En İyi Erkek Oyuncu – Bornova Bornova
2008 – 15. Adana Altın Koza Film Şenlği – En İyi Erkek Oyuncu -Made in Europe