Çukur dizisindeki Selim Koçavalı karakteri ile hafızalara kazınan Öner Erkan kimdir? Prof. Dr. Arif Verilmli'nin Netflix'in Bir Başkadır dizisinde en iyi oynayanın Öner Erkan olduğunu söylemesinin üzerine gözler ünlü oyuncuya çevrildi ve hayatı merak konusu oldu. Peki Bir Başkadır oyuncusu Öner Erkan kaç yaşında, nereli? Daha önce hangi projelerde rol aldı? İşte merak edilenler…