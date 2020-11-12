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Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Çağla Şıkel'in eski eşi Sihirli Annem'de...

Acun Ilıcalı, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem' dizisi hakkında verdiği kararla dikkat çekti. 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformda yer alacak olan Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosunda 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yer alacak. Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar üstlenirken, Emre Altuğ bakın hangi karaktere hayat verecek?

12.11.2020 17:34 - Son Güncelleme: 12.11.2020 17:48
Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Çağla Şıkel'in eski eşi Sihirli Annem'de...

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi, Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu dijital platformda yeniden çekilecek.

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Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Çağla Şıkel'in eski eşi Sihirli Annem'de...

Süreç Film imzasıyla hazırlanan dizi, 10'ar bölüm halinde iki sezon olarak çekilecek. 'Betüş'ü canlandıracak olan yeni oyuncu Açelya Topaloğlu olurken, Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar, Gül Onat'ın 'Perihan' karakterini ise Lale Başar canlandıracak.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Çağla Şıkel'in eski eşi Sihirli Annem'de...

Acun Ilıcalı'dan Sihirli Annem dizisi için bir hamle daha geldi.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Çağla Şıkel'in eski eşi Sihirli Annem'de...

Ilıcalı'nın dizi için Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ ile anlaştığı iddia edildi.

Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Çağla Şıkel'in eski eşi Sihirli Annem'de...

2 çocuk babası Emre Altuğ, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de 'Sadık' karakterine hayat verecek.

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