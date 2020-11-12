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Acun Ilıcalı'dan sürpriz karar! Çağla Şıkel'in eski eşi Sihirli Annem'de...

Acun Ilıcalı, 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem' dizisi hakkında verdiği kararla dikkat çekti. 2021 yılının başında yayın hayatına başlayacak olan yeni platformda yer alacak olan Sihirli Annem dizisinin oyuncu kadrosunda 2 çocuk annesi manken Çağla Şıkel'in eski eşi Emre Altuğ yer alacak. Nevra Serezli'nin 'Dudu' rolünü Nergis Kumbasar üstlenirken, Emre Altuğ bakın hangi karaktere hayat verecek?

12.11.2020 17:34 - Son Güncelleme: 12.11.2020 17:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





