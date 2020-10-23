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Çağla Şıkel ve çocukları ölümle tehdit ediliyor! "Bak Çağla, yakında öleceksin! Seni ve çocuklarını..."

Çağla Şıkel hayatının şokunu yaşadı. 41 yaşındaki Çağla Şıkel, mail adresine gelen yazının ardından savcılığa başvurdu. 17 Ekim'de Çağla Şıkel'e gelen mesaj bilgisayarına düşen mesajda kimliği belirsiz bir şahıs "Bak Çağla, yakında öleceksin. Seni ve çocuklarını ... tarihinde öldüreceğim" diyordu. Gördüğü mesaj karşısında korkuya kapılan Şıkel, hemen avukatını aradı. Edinilen bilgiye göre, savcılığa başvuran ünlü manken kendini tehdit eden kişinin bulunmasını istedi

23.10.2020 11:26 - Son Güncelleme: 23.10.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





