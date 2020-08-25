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Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Sonunda yanında birini görmek güzel'
Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Sonunda yanında birini görmek güzel'
2015 yılında çocuklarının babası olan şarkıcı Emre Altuğ ile yollarını ayıran manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 41 yaşındaki ünlü mankenin, 'Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi" notuyla paylaştığı fotoğraf, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'in adı yıllar sonra ilk kez barmen Aydın Gürhan ile anılmıştı.
25.08.2020 13:21
- Son Güncelleme: 25.08.2020 13:21
Ünlü mankenin "Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi" notuyla paylaştığı fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Şıkel'in bu eğlenceli göndermesine takipçilerinden çok sayıda yorum geldi.
İşte Çağla Şıkel'in esprili paylaşımı...
Çağla Şıkel, eşi Emre Altuğ ile 5 yıl önce boşanınca kalbini aşka kapattı. O gün bugündür adı kimseyle anılmayan ünlü mankenin, geçtiğimiz ocak ayında barmen Aydın Gürhan ile yeni bir ilişkiye adım attığı iddia edildi.
Gürhan, bir süredir bir beach ve lüks restoranın koordinatörlüğünü yapıyor. Şıkel'in ocak ayında bu fotoğrafı önce paylaşıp ardından silmesi sevgili oldukları yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Son paylaşımıyla esprili göndermede bulunan Çağla Şıkel'in şu an hayatında kimse olmadığı biliniyor. Peki ünlüler kimlerle birlikte?