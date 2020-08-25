Haberler Galeri Magazin Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Sonunda yanında birini görmek güzel'

Çağla Şıkel yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı sosyal medya yıkıldı! 'Sonunda yanında birini görmek güzel'

2015 yılında çocuklarının babası olan şarkıcı Emre Altuğ ile yollarını ayıran manken Çağla Şıkel, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 41 yaşındaki ünlü mankenin, 'Çağla Şıkel ve yeni sevgilisi" notuyla paylaştığı fotoğraf, yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Çağla Şıkel'in adı yıllar sonra ilk kez barmen Aydın Gürhan ile anılmıştı.

25.08.2020 13:21 - Son Güncelleme: 25.08.2020 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





