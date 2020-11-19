Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk gibi başarılı isimlerin yer aldığı Sadakatsiz dizisi Çarşamba akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. İlgiyle izlenen Sadakatsiz dizisinin nerede çekildiği izleyiciler tarafından oldukça merak ediliyor. Peki Asrın Hastanesi nerede? Sadakatsiz Özel Asrın Hastanesi kimin? Asya'nın çalıştığı ve dizide sıkça yer verilen Asrın Hastanesi ile ilgili bilgiler de merak konusu oldu. İşte detaylar…
ASRIN HASTANESİ NEREDE?
Asrın Hastanesi gerçek yaşamda yok, dizi senaryosu gereği Özel Asrın Hastanesi Sadakatsiz dizisi için dizayn edilmiş bir mekan. Özel bir hastanenin adı gizlenerek Asrın Hastanesi olarak dizide yer alıyor.
SADAKATSİZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Sadakatsiz dizisinin çekimleri Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde başlasa da dizinin ilerleyen günlerdeki çekimleri İstanbul'da devam edecek. Dizinin çekimlerinin büyük çoğunluğu Beykoz ilçesinde ve kız kulesi açıklarında devam edecek.
SADAKATSİZ 7. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Tüm dengeleri değiştiren yüzleşmenin ardından Asya kendini beklemediği bir çıkmaz içinde bulur. Ailesi ile kopma noktasına gelen Derin Volkan'a sığınırken, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar Volkan'ı tümüyle köşeye sıkıştırmıştır. İki tarafın da var gücüyle saldırdığı bu savaştan kimin galip çıkacağı bilinmezken, Asya ve Volkan'ın birbirlerinde açtıkları yaralar her bir darbede daha da derinleşmektedir.
SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?
Medyapım tarafından bu sezon için Kanal D'ye Doktor Foster Dizisinden uyarlanacak olan sadakatsiz kadın erkek ilişkilerini ve evliliği sorgulayan bir konuyla ekrana geliyor.
Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali'ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır.
Dizide Doktor olarak çalışan ve mutlu bir evliliği olan kadın bir gün eşinin atkısında bir saç teli bulur ve bu durumdan şüphelenir. Kadın bu saç telinin kime ait olabileceğini araştırmaya başlar. Bir süre sonra kocasından şüphelendiği için kendisini suçlamaya başlayan kadın daha sonra kocasının gerçekten de kendisini aldattığını öğrenir ve bununla yüzleşmek ve baş etmek zorunda kalır. Üstelik aldatıldığı kadın kocasının iş arkadaşının kızıdır ve kız hamiledir.
SADAKATSİZ OYUNCULARI KİMDİR?
Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Sadakatsiz dizisinin başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen ve Caner Cindoruk'un yanı sıra; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ile Selin Aydınlıoğlu yer alıyor.
SADAKATSİZ HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Sadakatsiz dizisi BBC Studios'un 'Doctor Foster' isimli dizisinin Türkiye uyarlamasıdır.
DR. FOSTER DİZİSİ KONUSU NEDİR?
Doctor Foster, ilk olarak 9 Eylül 2015'te yayınlanan bir BBC One drama televizyon dizisidir. Mike Bartlett tarafından yazılan beş bölümlük dizi, kocasının bir ilişkisi olduğundan şüphelenen Dr Gemma Foster hakkındadır. Dizi, çocuklarını öldüren ve kocasının yeni gelinini zehirleyen Medea'nın hikâyesinden esinlenmiştir. 2. sezon 5 Eylül 2017'de başladı ve 3 Ekim 2017'de sona erdi.
Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!