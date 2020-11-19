Hakan: Muhafız, Atiye gibi yapımların ardından Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır yarattığı günden bu yana neredeyse her gün konuşuluyor. Funda Eryiğit, Fatih Artman, Öykü Karayel, Alican Yücesoy, Nesrin Cevadzade, Bige Önal, Settar Tanrıöğen, Tülin Özen gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizi kısa sürede izleyicilerin favorilerinden biri haline geldi. Yönetmen koltuğunda Berkun Oya'nın oturduğu dizi İstanbul'un hem kırsal tarafını hem de şehir yaşantısını aynı anda izleyicilere sunmayı başarıyor. Son olarak dizide Öykü Karayel'in canlandırdığı Meryem karakterinin bindiği 24 numaralı İETT otobüsün nereye gittiği, Bir Başkadır'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. 'Bir Başkadır nerede çekiliyor?', '24 numaralı İETT otobüsü nereden geçiyor?', 'Bir Başkadır'ın konusu ne? Oyuncuları kimler?' gibi merak edilen soruların yanıtları haberimizde.
'Bir Başkadır' dizisinin çekildiği semt ve mekanların nerede olduğu sosyal medyada tartışılıyor. Başrollerinde Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Tülin Özen, Bige Önal, Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların yer aldığı dizinin İstanbul'da çekildiği bilinse de hangi yakada yer aldığı, ilçe ve köy adı merak edildi.
BİR BAŞKADIR NEREDE ÇEKİLİYOR?
Bir Başkadır'ın çekim yerleri arasında Beşiktaş, Mecidiyeköy, bulunuyor. Bunun dışında köy olarak çekilen yer Anadolu yakasında. Beykoz'un köylerinde çekilen dizi İstanbul'a yakın köy yaşantılarından da izlenimler sunuyor.
'Bir Başkadır' dizisinin çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. 'Meryem' ve ailesinin yaşadığı köyün çekimleri, Asya Yakası'ndaki Beykoz ilçesinde yer alan Öğümce Köyü'nde yapıldı. Sinan karakterinin yaşadığı residence daire ise, Avrupa Yakası'nda yer alan Şişli ilçesindeki eski Ali Sami Yen Stadyumu'nun yerine yapılan 'Quasar İstanbul' adlı gökdelenin içinde bulunuyor. Bunun haricindeki sahneler ise İstanbul'un çeşitli semtlerinde çekildi.
PEKİ O MEŞHUR 24 NUMARALI OTOBÜS?
'Bir Başkadır' dizisinin başrolü 'Meryem' karakterinin, Şişli'deki işine gitmek için 24 numaralı belediye otobüsü kullandığı görüldü. İETT'nin otobüs filosunda 24 numaralı bir hat yer almıyor. 24 numaralı otobüs hattının, dizi için kurgulandığı anlaşılıyor. Fakat otobüsün üzerinde yazan Beykoz-Mecidiyeköy hattı, gerçek hayatta 121A adıyla İETT bünyesinde faaliyet gösteriyor. Söz konusu otobüs hattı, 05.45 - 22.20 saatleri arasında Beykoz kalkışlı, 06.40 - 23.35 saatleri arasında Mecidiyeköy kalkışlı olarak her gün sefer yapıyor.
Yönetmenliğini Berkun Oya'nın yaptığı dizide Meryem karakterini canlandıran Öykü Karayel'in 24 numaralı Beykoz otobüsüne binmesine dikkat çeken İBB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor. Sevgili @netflixturkiye, Beykoz/ Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır" ifadelerini yer verildi.
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İBB'nin bu paylaşımına da Netflix Türkiye Twitter hesabından, "Olmadı aşağı yoldan minibüse binerim…" diye yanıt verildi.
BİR BAŞKADIR KONUSU NE?
12 Kasım'da yayınlanan Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır gerçekçi konusu ile izleyenleri sürüklemeyi ve etkilemeyi başardı. Kısa sürede popüler olan ve sosyal medyada çok konuşulan dizinin konusu ise şöyle;
Farklı sosyo-ekonomik geçmişlerden gelen ve İstanbul'un renkli ve canlı hayatında şaşırtıcı tesadüflerle yolları kesişen kendine özgü bir grup karakteri konu alıyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklar.
Dizinin karakterleri Yasin, Meryem ve Ruhiye'nin dışında diğer ailelerin yaşadığı sıkıntılar da dile getiriliyor.
BİR BAŞKADIR OYUNCULARI
Dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden değerli isimler var. Dizinin oyuncuları arasında Özge Özel, Fatih Artman, Nesrin Cavadzade, Funda Eryigit, Öykü Karayel, Defne Kayalar, Settar Tanriögen, Alican Yücesoy, Aziz Çapkurt, Bige Önal ve Tülin Özen gibi isimler Bir Başkadır dizisi oyuncu kadrosunu oluşturuyor.