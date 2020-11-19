TV 8'de yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Henüz bunun fırtınası dinmeden elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı. Sonrasında da ödül oyunlarını kazananlar günler öncesinden bellli oldu. TV8'de 4 sezondur yayınlanan MasterChef yarışması, bu sezon elenen yarışmacılarının ifşa olması nedeniyle en çalkantılı dönemini yaşayan Masterchef'te köstebek krizi nihayet çözüldü. Yapımcı Acun Ilıcalı sonunda olaya el attı. Ortaya yem atan Acun Ilıcalı çok geçmeden köstebeği yakaladı. İşte Masterchef ifşacısı...