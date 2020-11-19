TV 8'de yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Henüz bunun fırtınası dinmeden elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı. Sonrasında da ödül oyunlarını kazananlar günler öncesinden bellli oldu. TV8'de 4 sezondur yayınlanan MasterChef yarışması, bu sezon elenen yarışmacılarının ifşa olması nedeniyle en çalkantılı dönemini yaşayan Masterchef'te köstebek krizi nihayet çözüldü. Yapımcı Acun Ilıcalı sonunda olaya el attı. Ortaya yem atan Acun Ilıcalı çok geçmeden köstebeği yakaladı. İşte Masterchef ifşacısı...
Yeni dönemde de severek izlenen Masterchef, daha takım düelloları başlamadan 16 kişilik kadronun ifşa olmasıyla büyük bir vurgun yemişti. Derken elenecek isimler ve onların yerlerine gelecek kişiler Instagram üzerinde bir hesap tarafından analiz adı altında bir bir ifşa edilmeye başladı. Arem'in yarışmaya döndüğü hafta Berk'in eleneceğini, sonraki hafta Gülşah'ın gideceğini günler öncesinden yazmıştı bu hesabın sahibi. Hatta Berker'in yarışmaya tekrar dönecek kişi olduğunu da söyleyerek herkesi şaşırtmıştı.
5. haftada elenen Selin'in yerine Walison'un, 6. hafta elenen Celal'in yerineyse Didem'in geleceğinin zaten çok önceden belli olduğu dedikoduları ortalığı iyice karıştırdı. 7. haftaysa Duygu'nun eleneceği dedikoduları bir diğer ifşa konusu oldu.
8. hafta elenen ismin 3 oyunu da kaybeden kırmızı takımdaki Walison olduğu sonrasında Tanya, Furkan, Esra'nın eleneceği ifşalanınca Acun Ilıcalı kolları sıvadı.
MasterChef Türkiye'de bir süredir elenen isimler bir hafta önce sızdırılıyordu. Bu durum yarışmanın reytinglerini düşürmeye başlamıştı ki, Acun Ilıcalı ve ekibi adeta bir dedektif gibi çalışarak ifşacıyı tespit etmeyi başardı. Acun Ilıcalı ve ekibi, kendi içlerinde bir köstebek tespit edemeyince 'yemleme' stratejisi uygulamaya karar verdi.
ACUN ILICALI'DAN KÖSTEBEK İÇİN YEMLEME STRATEJİSİ GELDİ!
Ünlü yapımcı ve sunucu Acun Ilıcalı, kendi içlerinde bir köstebek tespit edemeyince ''yemleme'' stratejisini hayata geçirmeye başladı. Geçtiğimiz haftalarda fazla önlem alınmadan fısıltılar yayıldı.
MasterChef Türkiye ifşacısı, aldığı yarışmacı ismi tekrardan sosyal ağ platformu aracılığı ile takipçilerine aktardı ancak bu sefer her şey medya patronu Acun Ilıcalı'nın dilediği gibi oldu. Sosyal mecrada köstebek tarafından verilmiş olan isim yarışmadan elenmediği gibi çok büyük bir başarı elde etti. MasterChef Türkiye'den veda eden isim farklı çıkınca kullanıcıların ifşacı ismi olan güveni bitti.
Son haftalarda sürekli yarışmadan bilgi sızmasına Acun Ilıcalı daha fazla kayıtısız kalamadı ve Masterchef'teli 'köstebeği' buldu. Kimliğinin açıklanmasını istemeyen Acun Ilıcalı'nın ifşacı hakkında gereğini yaptığı da gelen iddialar arasında.