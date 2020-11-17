Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.
Koronavirüsü atlatarak, karantina sürecini dolduran oyuncu Berk Oktay, soluğu kuaföründe aldı. İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Oktay, hastalık sürecini anlattı.
Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" demişti.
HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI
Karantina süreci biten yakışıklı oyuncu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Oktay, yaşadıklarını anlattı.
İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Berk Oktay, "Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum" dedi.
Filyasyon ekiplerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Oktay, "Çok hızlı bir şekilde gelerek, ilaçlarımı verdiler. Sık sık hem telefonla hem de gelerek kontrol etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. İşleri gerçekten zor" diye konuştu.
'SEVGİLİME BENDEN BULAŞTI'
Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a da kendisinden bulaştığını ifade eden Oktay, "Benim kurbanım oldu o da. Pozitif çıkınca 'Sağ ol, teşekkür ederim' diyerek, bana takıldı hatta" dedi.
Hastalığı atlattığı için kan bağışında severek bulunabileceğini belirten Oktay, "Tereddüt etmeden veririm" diye konuştu.