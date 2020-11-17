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    • 17.11.2020 11:27
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    koronavirüsü atlattı peki sevgilisi 'un sağlık durumu nasıl? "Benim kurbanım oldu"

    Sosyal medya paylaşımları ve sürpriz aşkları ile magazin gündeminden düşmeyen ile sevgilisi 'ın koronavirüse yakalanmasının ardından ünlü aşıkların sağlık durumu merak konusu oldu. Gördüğü tedaviyle sağlığına kavuşan Berk Oktay, karantina süreci biter bitmez soluğu Ulus'taki kuaföründe aldı. Hastalığının ilk 3 gününde ağır bir süreç geçirdiğini söyleyen ünlü oyuncu Berk Oktay, "Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlıları düşünemiyorum bile" dedi. Sevgilisine de virüs bulaştırdığını açıklayan Berk Oktay'ın ardından Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu merak edildi.

    Bir süredir aşk yaşayan oyuncu çift Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalandığı öğrenilmişti.
    Koronavirüsü atlatarak, karantina sürecini dolduran oyuncu Berk Oktay, soluğu kuaföründe aldı. İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Oktay, hastalık sürecini anlattı.

    Sevgilisi ile evde tedavi olan Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor" demişti.

    HASTALIK SÜRECİNİ ANLATTI

    Karantina süreci biten yakışıklı oyuncu, kuaförden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerle konuşan Oktay, yaşadıklarını anlattı.


    İlk üç gün ağır bir süreç geçirdiğini ifade eden Berk Oktay, "Küçümsenecek bir hastalık değil. Bize böyle ağrılar yaşatıyorsa yaşlılarımızı düşünemiyorum" dedi.


    Filyasyon ekiplerine de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Oktay, "Çok hızlı bir şekilde gelerek, ilaçlarımı verdiler. Sık sık hem telefonla hem de gelerek kontrol etti. Onlara çok teşekkür ediyorum. İşleri gerçekten zor" diye konuştu.

    'SEVGİLİME BENDEN BULAŞTI'
    Sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'a da kendisinden bulaştığını ifade eden Oktay, "Benim kurbanım oldu o da. Pozitif çıkınca 'Sağ ol, teşekkür ederim' diyerek, bana takıldı hatta" dedi.


    Hastalığı atlattığı için kan bağışında severek bulunabileceğini belirten Oktay, "Tereddüt etmeden veririm" diye konuştu.
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