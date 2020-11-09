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Berk Oktay aslen nereli? Podyumdan setlere geçiş yapan Berk Oktay ve ünlülerin memleketleri...

Podyumdan setlere geçiş yapan ünlülerden olan Oktay, 2000-2006 yıllarında modellik yaptı ve çok sayıda defilede boy gösterdi. Mankenlik kariyerinin önemli bir bölümü yurt dışında geçti ve dünyaca ünlü markalarla çalıştı. İlk kez 2007 yılında ekranlarda gördüğümüz Berk Oktay, oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken bir isim. Hayranları onun en çok nereli olduğunu merak ediyor. İşte 'Berk Oktay aslen nereli?' sorusunun yanıtı ve ünlülerin memleketleri...

09.11.2020 18:17 - Son Güncelleme: 09.11.2020 18:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





