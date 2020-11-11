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    • 11.11.2020 12:13
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    ile sevgilisi koronavirüse yakalandı! Çiftin sağlık durumu nasıl?

    Sosyal medya paylaşımları ve sürpriz aşkları ile magazin gündeminden düşmeyen ile sevgilisi koronavirüse yakalandı! İkilinin tedavileri evde yapılırken, ünlü aşıkların sağlık durumu merak edildi. Sevgilisi ile birlikte koronavirüse yakalanan Berk Oktay, sağlık durumlarını açıkladı.

    Geçtiğimiz şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve ardından aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulan Berk Oktay ve sevgilisi, aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişti.

    Ünlü çift koronavirüse yakalandı. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken Berk oktay'da açıklama geldi.

    Berk Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor." dedi.
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    Haberler Magazin Yıldız Çağrı Atiksoy ile sevgilisi Berk Oktay koronavirüse yakalandı! Çiftin sağlık durumu nasıl?