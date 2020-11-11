Geçtiğimiz şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve ardından aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulan Berk Oktay ve sevgilisi, aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişti.
Ünlü çift koronavirüse yakalandı. Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken Berk oktay'da açıklama geldi.
Berk Oktay, "Hastalığı çok şükür hafif atlattık. Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor." dedi.