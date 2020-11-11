Geçtiğimiz şubat ayında avukat Merve Şarapçıoğlu ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan ve ardından aradığı aşkı kendisi gibi oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy'da bulan Berk Oktay ve sevgilisi, aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etmişti.