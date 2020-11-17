Bulut Duman'ın silahlı saldırıya uğradığı haberleri gündeme bomba gibi düştü ve hemen binlerce kişi Bulut Duman kimdir, kaç yaşında, şarkıları neler? Sorgulamalarını yapmaya başladı. Bir dönem estetik konusuyla gündeme gelen Bulut Duman'ın hakkında dolandırıcılıktan dolayı pek çok şikayetin olduğu öğrenildi. Peki Bulut Duman silahlı saldırısı nasıl gerçekleşti, sağlık durumu nasıl? İşte merak edilen tüm detaylar…
BULUT DUMAN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Kadıköy Fikirtepe Mahallesi Hızırbey Sokak'taki olay saat 16.30 sıralarında meydana geldi.Şarkıcı Bulut Duman, aracına bineceği sırada silahlı saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan Duman, bacağından yaralandı.Yaralanan Duman, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda 3 kişi gözaltına alındı. Tedavi altına alınan Bulut Duman'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.Öte yandan iki albümü olan şarkıcı Bulut Duman hakkında, savcılıklara onlarca şikâyet başvurusunun olduğu öğrenildi. Duman, dolandırıcılıkla suçlanırken şikayetçilerin çoğunun eşcinsel olduğu öğrenildi.
Şarkıcı Bulut Duman'a silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Bulut Duman'ın rezidanstan çıktığı, yanındaki kişi ile birlikte aracına doğru yürüdüğü, daha sonra sokağa gelen 3 kişinin Bulut Duman'a silahla ateş ettiği görülüyor.
BULUT DUMAN KİMDİR?
Bulut Duman, 1990 yılı Almanya Hamburg'da dünyaya geldi. Aslen Selanikli bir aileye mensup olan şarkıcı hakkında fazla bilgi bulunmuyor. Duman, sık sık farklı kişiliğiyle ve yaptırdığı estetiklerle gündeme geliyor. ''İki Aşık İki Düşman'' adlı albümündeki "Sol Yanım" ve "Vuslat" adlı şarkılar ile sadece internette yayınlanan video klipleri ile yaklaşık 3 milyon kişi tarafından izlenen Bulut Duman, sosyal medya platformlarında da hatrı sayılır takipçi sayısına sahip. Şarkıcı ''Rütbe'' şarkısıyla, 2016 yılında Dijital Dünyanın Enleri ödüllerinde ''2016 Yılının En İyi Çıkış Yapan Şarkısı'' ödülünü elde etti.