Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Pande sürecinde bazı ünlü isimler de 'COVID 19 testim pozitif çıktı' paylaşımları ile dikkat çekti. Tuvana Türkay da bu ünlülerden bir tanesi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile koronavirüsü yendiğini ancak diğerlerindeki tahribatın kolay kolay geçmeyeceğini ifade etti. İşte koronavirüse yakalanan ünlülerden gelen bilgiler...
Koronavirüs, sanat camiasından pek çok kişiye bulaşırken yaşamını yitirenler de oldu. Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. Evinde tedavisi devam eden Tuvana Türkay, "Korona ciğerimde tahribata neden oldu" dedi. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Koronavirüse yakalanan Eser Yenler ise hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler...
Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Tuvana Türkay, hastalığı yendiğini söyledi. 16 gün karantinada kalan oyuncu, virüs nedeniyle akciğerinde hasar oluştuğunu söyledi. Tedavisine evde devam edilen Türkay, "Çok zor atlattım. Kendi gözümden sakınırken nasıl yakalandım bilmiyorum. Testlerim negatif çıksa da evde olmaya devam edeceğim. Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribatı giderebilmem kolay olmayacak" dedi.