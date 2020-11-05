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Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Pande sürecinde bazı ünlü isimler de 'COVID 19 testim pozitif çıktı' paylaşımları ile dikkat çekti. Tuvana Türkay da bu ünlülerden bir tanesi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile koronavirüsü yendiğini ancak diğerlerindeki tahribatın kolay kolay geçmeyeceğini ifade etti. İşte koronavirüse yakalanan ünlülerden gelen bilgiler...

05.11.2020 11:55 - Son Güncelleme: 05.11.2020 11:55
Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan koronavirüs hayatı felç etti. Dünyayı korkuya boğan küresel pandemide tablo gün geçtikçe ağırlaşıyor. Vaka sayısı ise her geçen gün artarken, sanat dünyasından da koronavirüse yakalandığını açıklayan paylaşımlar gelmeye başladı.

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Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...

Koronavirüs, sanat camiasından pek çok kişiye bulaşırken yaşamını yitirenler de oldu. Tuvana Türkay, Irmak Ünal, Selen Görgüzel, Eser Yenenler ve birçok ünlü isim koronavirüse yakalandı. Evinde tedavisi devam eden Tuvana Türkay, "Korona ciğerimde tahribata neden oldu" dedi. Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Koronavirüse yakalanan Eser Yenler ise hastalığı yendiğini sosyal medya hesabından duyurdu. İşte koronavirüse yakalanan ünlü isimler...

Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığını açıklayan Tuvana Türkay, hastalığı yendiğini söyledi. 16 gün karantinada kalan oyuncu, virüs nedeniyle akciğerinde hasar oluştuğunu söyledi. Tedavisine evde devam edilen Türkay, "Çok zor atlattım. Kendi gözümden sakınırken nasıl yakalandım bilmiyorum. Testlerim negatif çıksa da evde olmaya devam edeceğim. Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribatı giderebilmem kolay olmayacak" dedi.

Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel de koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Görgüzel'in, sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin evde devam ettiği öğrenildi. Hamdi Alkan'ın ise testinin negatif çıktığı ve evde karantinada olduğu da öğrenildi.

Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...

Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılan Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Ünal, "İyileşme sürecim devam ediyor. Ateşim düştü. Tüm sağlık çalışanlarını Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

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