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Koronavirüse yakalanan ünlüler anlattı! Tuvana Türkay: Bu hastalığın ciğerimde oluşturduğu tahribat...

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde; maske takmak, hijyene dikkat etmek ve sosyal mesafe kurallarına uymak hayati önem taşıyor. Pande sürecinde bazı ünlü isimler de 'COVID 19 testim pozitif çıktı' paylaşımları ile dikkat çekti. Tuvana Türkay da bu ünlülerden bir tanesi. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile koronavirüsü yendiğini ancak diğerlerindeki tahribatın kolay kolay geçmeyeceğini ifade etti. İşte koronavirüse yakalanan ünlülerden gelen bilgiler...

05.11.2020 11:55 - Son Güncelleme: 05.11.2020 11:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





