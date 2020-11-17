AŞKI ROMAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Aşkın nelerin üstesinden gelebileceğine tanık olacağımız Aşk-ı Roman. Kaan ve Solmaz'ın sonsuz aşkının yanı sıra mahallenin geri kalan gençlerinin aşkını da izleyeceğiz. Cansel, Anıl, Gürkan ve Dilan'ın dostlukları da türlü sınavlardan geçecek aşk onları da vuracak. Duygusal olduğu kadar eğlenceli de bir mahalle burası. Ne aşkı eksik olacak ne de hüznü. Holdingin tek sahibi veliahdı Lider'in Solmaz'la tanışmasının ardından o zengin dünyayın mahalleye olan etkisine tanıklık edeceğiz. İşler oldukça değişecek fakat onların dünyasında hep aşk önde olacak.