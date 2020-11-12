EDHO heyecan fırtınası yaratmaya devam ediyor. Bu bağlamda başrollerinde birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 10 Kasım Salı akşamı 171. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO'nun son bölümünde yaşananlar ise izleyicileri üzüntüye boğdu. Engin Benli'nin diziden ayrılacağı iddiasının yanı sıra diziye 3 yeni oyuncu geldi. Yeni bölümde Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaya başlıyor. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşuyor. Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşıyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli ve adamları Yaman Korkmaz'ı öldürmek için operasyon başlattı. Ancak Yaman'ın mekanına baskın sırasında polislerin gelmesiyle Hızır ve adamları geri çekildi.
Alpaslan ise karakolda gözaltında bulunan Yaman'ın yanına gidebilmek için bir plan yaptı. Karakola giden Alpaslan agresif tavırlar sergiledi ve emniyet amirine saldırdı. O sırada içeri giren Hızır ise bir yandan Alpaslan'a sert tepki gösterdi.
Ancak Hızı, kimseye fark ettirmeden, Alpaslan'a bir bıçak verdi. Nezarette ise Yaman ve adamlarıyla aynı yere konulan Alpaslan, intikam için harekete geçti. Yaman'a saldıran Alpaslan, nezarette düşmanını bıçakladı. EDHO'da Engin Benli'nin canlandırdığı Yaman Korkmaz'ın ölüp ölmediği ise yeni bölümde ortaya çıkacak.
Engin Benli belirsizliği sürerken EDHO'nun senaristleri Korkmaz ailesine yeni üyeler dahil etmeye karar verince 3 isim aynı anda kadroya dahil oldu. Korkmaz ailesinin üyeleri, Derman Korkmaz, Selman Korkmaz ve Dayı Korkmaz karakterlerini Uğur Keleş, Soner Türker ve Ahmet Erkut canlandıracak.
Dizinin yeni oyuncularından Uğur Keleş, daha önce rol aldığı Arka Sokaklar dizisinde de 'Derman' isimli bir karaktere hayat vermişti. Keleş, 2018 yılında dizinin birkaç bölümünde rol almıştı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 171. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"İnsan kaybetmedikçe sevdiklerinin değerini anlayamıyor!"
Haşmet Façalı, kardeşi Behzat'a yapılanın hesabını sormak için kolları sıvar. Hızır Reis'le birlikte yaptıkları planlarının merkezi Yaman Korkmaz'ın kardeşi Derman'ı göstermeye başlar.
FAÇALI, ADAMLARIYLA BÜTÜN MAHALLEYİ BASIYOR
'Kardeşe kardeş' diyen Haşmet, Hızır'la beraber hapishanedeki Derman'ın peşine düşer. Haşmet Façalı, adamlarıyla bütün mahalleyi basar.
YAMAN KORKMAZ'IN ENSESİNDE...
Masadan ve amcasının evinden kovularak kendi planlarını uygulamaya başlayan Alpaslan ise Yaman Korkmaz'a bir adım daha yaklaşır. Korkmaz'ı saklandığı delikten çıkarmak için hapishanedeki kardeşi Derman Korkmaz'ın peşine düşer.
ALPARSLAN'IN PLANI
Kendisinden başka kimsenin yanına yaklaşamayacağını düşünen Alpaslan, eşine yapılanın hesabını sormaya adım adım yaklaşır. Gücüne güç katan Alpaslan mahallenin ve garibanların gönlünü fetheder.
İLYAS'IN BEHZAT ACISI
Ömür'ün evi terk etmesiyle zor günler geçiren İlyas Reis, şimdide yol arkadaşı Behzat'ın şokunu yaşamaktadır. İlyas Reis'in yardımına Hızır Reis koşar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR
Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan için hayatta kalması için Yaman Korkmaz'la el sıkışmaya hazırdır. Yaman Korkmaz'ı masaya davet eden Hızır Reis'in aile içindeki gerilimleri de devam etmektedir. Evi terk eden Hızır Reis, yerleştiği otelde Bahar Sincanlı'nın markajına takılır. Bahar'ın sinsi planlarının farkında olan Ceylan Çakırbeyli ise Bahar'ın karşısına dikilir. Emin adımlarla Hızır Reis'i avucunun içine almak üzere planlar yapan Bahar, çocukluk arkadaşı Ömür'ü de bir bilinmeze iter. Bahar yüzünden eşi İlyas'la arası açılan Ömür, evi ve İlyas'ı terk etmeye hazırdır.
Amcasının masasından ve evinden kovulduktan sonra kendi yolunu çizen Alpaslan, Yaman Korkmaz'la mücadeleden kaçacak değildir. Korkmazların tek tek mekanlarını basarak sonunda Yaman Korkmaz'ı köşeye sıkıştırır. Yaman'ın babası Hamdi Korkmaz'ı eline geçiren Alpaslan, amcalarının hayatı ve mücadelesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıştır.