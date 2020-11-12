Ekin Uzunlar kimdir, kaç yaşında? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri olan Ekin Uzunlar seslendirdiği Karadeniz müzikleri ile şimdiden herkesin sevgilisi haline geldi. Sosyal medyada da çok konuşulan ve dinlenen isimlerden biri olan Ekin Uzunlar nereli, evli mi, şarkıları neler? İşte merak edilen bilgiler…