Güzel sesiyle bir döneme damga vuran ve şarkılarıyla hafızalara kazınan Sibel Bilgiç kimdir? Uzun yıllar ekranlarda olmayan ve müziği bıraktığı için pişmanlık duyan Sibel Bilgiç "Diyemedim" şarkısı ile müziğe yeniden döndü. Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılan güzel şarkıcı izleyicilere keyifli anlar yaşattı. İşte Sibel Bilgiç kaç yaşında, nereli, evli mi? Sorularının yanıtı…
SİBEL BİLGİÇ KİMDİR?
İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Liseye devam ederken, bir yandan da Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi aldı. Daha sonra kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam etti.
Türkiye'ye yerleşince önce Best Hotel, sonra Karpiç Bar'da şarkı söyledi. Bir süre Zerrin Özer'e vokal olarak eşlik etti. Hilton Ankara'da jazz ve pop jazz söyleyerek profesyonel müzik serüvenine atıldı.
1997 senesinde, Alışamadım o yılın en çok dinlenen hit Türk pop şarkılarından biri olmuştur.
Sibel Bilgiç, Casablanka müzikalinde Lisa karakterine hayat vermiştir.
Sibel Bilgiç, Trabzonspor kulübü eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz ile 1997 senesinde başlayan ve 8 sene süren bir birliktelik yaşadı. Ondan ayrıldıktan sonra Dr. Ulvi Süvarioğlu ile kısa süreli bir evlilikleri oldu.
İş hayatına İstanbul'da Nişantaşı'nda bir lazer epilasyon merkezi işleterek devam etmektedir.
Yıllar sonra 'Diyemedim' şarkısıyla kariyerine kaldığı yerden devam eden Sibel Bilgiç müziği bıraktığına pişman olduğundan bahsetmişti.
SİBEL BİLGİÇ-ALIŞAMADIM ŞARKI SÖZÜ
Yoksun burda seni sordum dalgalara
Güneş battı beni vurdun kahırlara
Yazık çok yazık sensizim
Yine kör düğüm oldum yine kahretsin
Seni sordum dalgalara martılara sandallara
Kahroldum sensizim
Dayanamam ben bu son gidişine
Alışamadım sensizliğe
Garip olurum hazan gecelere
Karışamadım bu son gidişine