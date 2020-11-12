SİBEL BİLGİÇ KİMDİR?



İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara'da tamamlamıştır. Liseye devam ederken, bir yandan da Hacettepe Devlet Konservatuvarı'nda şan eğitimi aldı. Daha sonra kazandığı bir bursla Amerika Birleşik Devletleri'nde eğitimine devam etti.

Türkiye'ye yerleşince önce Best Hotel, sonra Karpiç Bar'da şarkı söyledi. Bir süre Zerrin Özer'e vokal olarak eşlik etti. Hilton Ankara'da jazz ve pop jazz söyleyerek profesyonel müzik serüvenine atıldı.