

"Kemal dışarıda yemek yemeyi pek tercih etmezdi. Biz de evde bir defa sadece okul arkadaşları, bir defa sadece ailesi, bir defa da sadece komedyen arkadaşları vb.. güzel doğum günü davetleri yaptık.O kadar hoşuna gidiyordu ki evde sevdiklerini ağırlamak. En son doğum gününü bizim (Gül Sunal Anaokulu'nda) çocuklarla kutlamak istedi. Ve öyle yaptık…"