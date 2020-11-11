Alev alev oyuncuları kimler? Alev Alev dizisinin konusu nedir? Sorgulamaları sıkça yapılıyor. Show TV'de Perşembe akşamları yayınlanan dizi hem farklı konusu hem de güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Henüz izlememiş olanların dizi ile ilgili yaptığı araştırmaları haberimizde bulabilirsiniz. Alev alev dizisi ile ilgili tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik.
ALEV ALEV DİZİSİ HİKAYESİ VE OYUNCULARI
Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.
ALEV ALEV HANGİ DİZİDEN UYARLAMA?
Show TV ekranlarının yeni dizisi Alev Alev Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır.
ALEV ALEV NEREDE ÇEKİLİYOR?
Büyükçekmece'deki Alkent 2000 mahallesi var. Ev sahneleri burada çekilmektedir. Alev Alev dizisinin tanıtım çekimleri İstanbul Şile'de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.
ALEV ALEV'İN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Cemre, aşkla evlendiği kocasının psikolojik ve fiziksel şiddetinden muzdaripken küçük kızıyla birlikte bu yaşamdan kurtulmaya çalışır.
Rüya, varlıklı yaşantısında hayatın acı gerçekleri ile hiç karşılaşmamıştır ve kendi güvenlikli dünyasında yaşar. Çiçek'in ise tek arzusu evlenip mutlu bir yuva kurmaktır ve bunu hayatının merkezine alır. Ancak bu üç kadının yaşamı yaşanan bir yangın ile sonsuza kadar değişecektir. Cemre, Rüya ve Çiçek hayatlarının sıfır noktasına gelerek oldukça zorlu bir mücadele içinde kendilerini bulacaklardır.
YANGIN SAHNESİ NASIL ÇEKİLDİ?
Dizide bir fabrika sarnıca dönüştürüldü ve uzmanlar eşliğinde gerçekten yakıldı. Ardında görkemli bir prodüksiyonun olduğu yangın sahnesi, hikayenin de kilit anı olacak.
Ay Yapım imzalı, ilk bölümüyle 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV'de izleyiciyle buluşmaya gün sayan 'Alev Alev'in ilk bölümündeki yangın sahnesi dikkat çekecek.
Boş bir kum fabrikasının gerçek bir sarnıca dönüştürüldüğü yangın sahnesinin çekimleri 10 gün sürerken, toplam hazırlık ise tam 2 ayda gerçekleştirildi. Perde gibi en ince detayların bile sanat ekibinin hummalı çalışmasıyla özel olarak hazırlandığı sahne için kostüm ekibi kullanılan her kostümün pek çok yedeğini yaptı.
Bazı günler kamera arkası ekiple birlikte toplam 400 kişinin çalıştığı sahne için yangın uzmanı, itfaiye ve de bir hastanenin yanık ünitesinde görev alan doktorlardan derinlemesine bilgi alındı.