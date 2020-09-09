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Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde oynamış! Çocuklar Duymasın'ın yıldızıyla ilgili şaşırtan gerçek...

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projelerinden olan Çocuklar Duymasın'da rol alan usta ismin, Kemal Sunal'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'nda da oynadığını biliyor muydunuz? Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor. O gencin Çocuklar Duymasın'ın yıldızı olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte Yeşilçam oyuncularının son halleri...

09.09.2020 15:03 - Son Güncelleme: 09.09.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





