Kemal Sunal'ın Çöpçüler Kralı filminde oynamış! Çocuklar Duymasın'ın yıldızıyla ilgili şaşırtan gerçek...
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu projelerinden olan Çocuklar Duymasın'da rol alan usta ismin, Kemal Sunal'ın efsane filmi Çöpçüler Kralı'nda da oynadığını biliyor muydunuz? Kemal Sunal'ın canlandırdığı Apti karakterinin tüp kuyruğuna girdiği bir sahnede, sırayı düzene sokan bir genç göze çarpıyor. O gencin Çocuklar Duymasın'ın yıldızı olduğunu öğrenenler şaşırıyor. İşte Yeşilçam oyuncularının son halleri...
Bu genç, Çocuklar Duymasın dizisiyle akıllara kazınan Feri Akarnur'un ta kendisi! Usta oyuncu, Çocuklar Duymasın dizisi ile hafızalara kazındı. Emekli müsteşar Kemal bey, Meltem'in babasıdır. Eşini uzun bir süre önce kaybeden Kemal'in tek dayanağı kızı, damadı ve arkadaşlarıdır. Meltem ve Haluk, Kemal'i hiçbir zaman yalnız bırakmaz.