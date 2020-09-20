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Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...

Kemal Sunal ve Fatma Girik'in birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan olan Kanlı Nigar filmi oyuncularından Bedide karakterine hayat veren oyuncu Pembe Mutlu, gerçek adıyla Pembe Gül, son haliyle dikkat çekti. 1981 yapımı olan ve daha onra defalarca yeniden temsil edilen Kanlı Nigar yeniden yayınlanması nedeniyle sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Herkes Kanlı Nigar filmi oyuncularının son halini merak ederken en çok ilgiyi Bedide'si Pembe Mutlu gördü. Gerçek adı Pembe Gül olan sinema oyuncusu Pembe Mutlu 1955 yılında Denizli' de dünyaya geldi. Seksenli yıllarda Yeşilçam'a damga vuran yıldızlardan biriydi.

20.09.2020 08:54 - Son Güncelleme: 20.09.2020 08:54
Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...

Filmleri hala seyrediliyor, pek çok kişi onları hala hatırlıyor. Şöhrete şöhret demedikleri yıllardan daha farklı bir hayat yaşasalar da onlar Yeşilçam'ın yıldızları... Kemal Sunal, Fatma Girik, Dinçer Çekmez gibi unutulmaz isimlerin yer aldığı Kanlı Nigar filminin yeniden ekranlarda yer almasıyla, Yeşilçam oyuncularının son halleri merak konusu oldu.

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Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...

Özellikle de Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu'nun son hali...Şu an 65 yaşında olan Pembe Mutlu daha sonra sinemadan elini eteğini çekti. Şimdiki halini görenler ise tanıyamıyor.

Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...

İşte başta Pembe Mutlu olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Kanlı Nigar'ın Bedide'si Pembe Mutlu son haliyle şaşırttı! Yeşilçam'ın güzel kadını, Kemal Sunal'ın efsane filmi...
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