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Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Adını değiştiren Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmini izlemeyen yoktur. Kapıcılar Kralı'nda 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ ortaya çıktı. Yeşilçam oyuncusunun son hali, 'Yıllar güzelliğine güzellik katmış' dedirtti. 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağan ve 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak değiştiren Sevda Ferdağ'ın son haline bakın...

16.10.2020 16:59 - Son Güncelleme: 16.10.2020 16:59
Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Adını değiştiren Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. 70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Sevda Ferdağ, efsane sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Kapıcılar Kralı' filminde rol almıştı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.

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Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Adını değiştiren Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

1958 yılında oynadığı ilk filmi 'O Günden Sonra'nın gösterime girdiği sıralar; adı, evli bir futbolcu ile aşk dedikodularına karışınca Sevda Ferdağ, annesi tarafından Almanya'ya ablasının yanına gönderildi. 1963 yılında, ablasının ısrarlarıyla tekrar sinemada oynamak üzere İstanbul'a döndü.

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Adını değiştiren Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Adını değiştiren Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.Hayatı, filmleri, yaşadıkları ile her daim adından söz ettiren Ferdağ'ın şimdiki hali de konuşuluyor. İşte Sevda Ferdağ başta olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.

Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Adını değiştiren Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte 40 yıl önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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