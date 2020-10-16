Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filminde Mahir'in ortağıydı! Adını değiştiren Yeşilçam yıldızı Sevda Ferdağ'ın son hali...
Kemal Sunal'ın Kapıcılar Kralı filmini izlemeyen yoktur. Kapıcılar Kralı'nda 'Mahir'in ortağı rolünde oynayan Sevda Ferdağ ortaya çıktı. Yeşilçam oyuncusunun son hali, 'Yıllar güzelliğine güzellik katmış' dedirtti. 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağan ve 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak değiştiren Sevda Ferdağ'ın son haline bakın...
Kemal Sunal'ın her filmi efsanedir, hepsi akıllardadır. Yeşilçam'ın en efsane filmlerinde mutlaka onun bir payı vardır. 70'li yılların beğenilen yüzleri arasında yer alan Sevda Ferdağ, efsane sanatçı Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Kapıcılar Kralı' filminde rol almıştı. Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ve şimdilerde 76 yaşında olan oyuncu, o yıllarda hayranlarının yoğun ilgisiyle karşı karşıyaydı.
Ferdağ'a, 1963 yapımı 'Azrailin Habercisi' filminde oynayıp, izleyiciler tarafından büyük beğeni toplayınca, arka arkaya film teklifi yağmaya başladı. 'Lütfiye Dumrul' olan ismini, 'Sevda Ferdağ' olarak bu dönem değiştirdi. Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, seksenli yılların sonlarında modacılık da yaptı fakat pek uzun sürmedi. 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde, 2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.
Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynayan Ferdağ, yakın bir zamanda yeni bir projede olacağının ipuçlarını vermişti ancak usta oyuncudan ses çıkmadı.Hayatı, filmleri, yaşadıkları ile her daim adından söz ettiren Ferdağ'ın şimdiki hali de konuşuluyor. İşte Sevda Ferdağ başta olmak üzere Yeşilçam ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.