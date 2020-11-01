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    • 01.11.2020 09:10
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    korona mı oldu? Oğlu Alper paylaştı: Annem yoğun bakımda...

    Ünlü sunucu yoğun bakıma kaldırıldı. Eylül ayının başında koronavirüse yakalanan babası Murtaza Dönmez’i kaybeden İkbal Gürpınar'ın koronavirüse yakalandığını Instagram hesabından oğlu Alper duyurdu. İşte koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi altına alınan İkbal Gürpınar'ın sağlık durumu...

    İkbal Gürpınar korona mı oldu? Oğlu paylaştı

    Son dakika haberi: Ekranların sevilen yüzü İkbal Gürpınar yoğun bakıma kaldırıldı. Eylül ayının başında koronavirüse yakalanan babası Murtaza Dönmez'i kaybeden Gürpınar, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma alındı

    Oğlu Alper, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla annesinin yoğun bakımda olduğunu duyururken sevenlerinden dua istedi. Koronavirüse yakalanan İkbal Gürpınar'ın yoğun bakıma kaldırıldığı haberi kısa sürede magazin gündeminde yerini aldı.

    Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.

    SEVENLERİNDEN DUA İSTEDİ

    Bugün İkbal Gürpınar'ın resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan oğlu Alper, koronavirüse yakalanan annesinin yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Sevenlerinden dua isteyen Alper paylaşımında, "Oğlu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem İkbal Gürpınar, corona sebebiyle yoğun bakımda tedavi görmektedir. Dualarınızı bekleriz." dedi.
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