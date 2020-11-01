Eylül ayının başında sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gürpınar babasının virüse yenik düştüğünü söyledi. Instagram hesabından acı haberi vererek "Babamızı Murtaza Dönmez'i maalesef kaybettik. Emanetini bıraktı, gitti. İnnalillah ve inna ileyhi raciun... Mekanı Cennet olsun, Rabbim taksiratını affetsin. Hastalara şifa versin... Ne olur dikkat edin. Bu hastalığın şakası yok" dedi.