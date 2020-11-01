Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı ve hem kırmızı hem de mavi takım kıyasıya mücadele verdi. Peki 31 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? Bireysel dokunulmazlığı kazanan da elenmesi yönünde bir isim söyledi. Haftanın son dokunulmazlığı oynandı ve tüm eleme adayları belli oldu. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Bu akşam elenecek isim belli olacak.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?
Bu akşam pizza yapan takımlar arasında başarılı olan Kırmızı takım oldu. Mavi Takım ise bireysel dokunulmaz için kolları sıvadı.
MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Ayyüce kazandı.
MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kazanan Ayyüce, eleme potasına Uğur'u gönderdi. Mavi takım oylaması sonucunda ise Eray da eleme potasına gitti.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI
Furkan, Serhat, Barbaros, Uğur, Tanya, Eray
MAVİ TAKIM
Özgül - Kaptan
Barbaros
Esra
Uğur
Ayyüce
Eray
KIRMIZI TAKIM
Tanya - Kaptan
Serhat
Furkan
Emir
Ebru
Sefa