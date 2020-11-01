Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı ve hem kırmızı hem de mavi takım kıyasıya mücadele verdi. Peki 31 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? Bireysel dokunulmazlığı kazanan da elenmesi yönünde bir isim söyledi. Haftanın son dokunulmazlığı oynandı ve tüm eleme adayları belli oldu. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Bu akşam elenecek isim belli olacak.