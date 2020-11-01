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    • 01.11.2020 09:49
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    • 01.11.2020 09:49
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    ? 31 Ekim dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?

    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merak edilerek sıklıkla araştırılıyor. TV8’in fenomen yarışması ’te yine bir dokunulmazlık oyunu vardı ve son eleme adayları da belirlendi. Peki ? Bireysel dokunulmazlık kimin oldu? Bu akşam için nefesler tutuldu ve eleme potasındaki yarışmacılar mücadele verecek.

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler?

    Masterchef'te dün akşam yine heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu vardı ve hem kırmızı hem de mavi takım kıyasıya mücadele verdi. Peki 31 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu? Bireysel dokunulmazlığı kazanan da elenmesi yönünde bir isim söyledi. Haftanın son dokunulmazlığı oynandı ve tüm eleme adayları belli oldu. Peki Masterchef eleme adayları kimler? Bu akşam elenecek isim belli olacak.

    MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

    Bu akşam pizza yapan takımlar arasında başarılı olan Kırmızı takım oldu. Mavi Takım ise bireysel dokunulmaz için kolları sıvadı.

    MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu Ayyüce kazandı.

    MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ELEME ADAYI KİM OLDU?

    MasterChef Türkiye'de bu akşam dokunulmazlığı kazanan Ayyüce, eleme potasına Uğur'u gönderdi. Mavi takım oylaması sonucunda ise Eray da eleme potasına gitti.

    MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI

    Furkan, Serhat, Barbaros, Uğur, Tanya, Eray

    MAVİ TAKIM

    Özgül - Kaptan

    Barbaros

    Esra

    Uğur

    Ayyüce

    Eray

    KIRMIZI TAKIM

    Tanya - Kaptan

    Serhat

    Furkan

    Emir

    Ebru

    Sefa
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    Haberler Magazin Masterchef eleme adayları kimler? 31 Ekim Masterchef dokunulmazlığı kazanan takım hangisi oldu?