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    • 29.10.2020 11:25
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    'ın kızı koronavirüse yakalandı! "Dört gündür boğuşuyorum, bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."

    Tüm dünyaya adeta kabus yaşatan korona virüs, ünlü isimleri de yoğun şekilde etkiliyor. Son olarak 'ın kızı oyuncu Instagram hesabından e yakalandığını duyurdu. 43 yaşındaki oyuncu le ilgili yaptığı paylaşımda bakın neler söyledi...

    Coronavirüse yakalanan Irmak Ünal'ın büyük hatası

    Oyuncu Cihan Ünal'ın kendisi gibi oyuncu olan kızı Irmak Ünal koronavirüse yakalandığını açıkladı Instagram hesabından paylaşımda bulunan Irmak Ünal, koronavirüsle mücadelesini bakın nasıl anlattı. İşte Irmak Ünal'ın satır başları...


    "Son dört gündür corona virüsü ile boğuşuyorum. 'Boğuşuyorum' diyorum çünkü gerçek bir boğuşma geçirdim. Çok şükür bugün kendimi iyi hissediyorum."

    "Bütün yazı çok dikkatli geçirdim, Bodrum'da tam bir izolasyon temposunda yaşadım."

    "Doğru beslenme ile bağışıklık sistemimi güçlü tutmaya çalıştım. Sosyalleştiğim zamanlarda çok dikkatliydim."

    "Maalesef okulların açılmasıyla İstanbul'a gelme kararı aldım ve aynı hafta bir arkadaşımdan bu hastalığı yakaladım. Uluslararası uçuş yapan insanların 14 gün karantinada bulunması gerekiyor."

    "Ben bu tarz bir hataya kurban gittim. Bunu bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."
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    Haberler Magazin Cihan Ünal'ın kızı Irmak Ünal koronavirüse yakalandı! "Dört gündür boğuşuyorum, bilseydim o kişiyle vakit geçirmezdim."