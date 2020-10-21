Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.10.2020 17:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.10.2020 17:34
    ABONE OL

    Maske takmayan için '900 TL ceza verilsin' çağrısı yapıldı!

    yine maskesiz görüntülendi. Önceki akşam İstinye Park'ta kameralara yansıyan Boluğur, AVM'de maskesiz dolaşıyordu. Maske takmadığı için sürekli eleştirilen Merve Boluğur, gazetecilerin, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz?" sorusu üzerine ters ters bakarak uzaklaştı. Oyuncunun duyarsızlığı tepki toplarken, birçok kullanıcı Boluğur'a 'maske takmama cezası verilsin' çağrısı yaptı.

    Maske takmayan Merve için 'ceza verilsin' çağrısı

    , önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi. AVM'de maskesiz dolaşan Merve Boluğur'un, kurallara uymadığı görüldü. Gazetecilerin, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz?" sorusu üzerine ters ters baktı.

    Basın mensuplarına ters ters bakan oyuncu, daha sonra hızlı bir şekilde uzaklaştı.Oyuncunun duyarsızlığı tepki toplarken, birçok kullanıcı Boluğur'a 'maske takmama cezası verilsin' çağrısı yaptı.

    "BEN MESAFELİ BİRİYİM"

    Maske takmadığı için sürekli eleştirilen başarılı oyuncu, "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum." demişti.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Maske takmayan Merve Boluğur için '900 TL ceza verilsin' çağrısı yapıldı!