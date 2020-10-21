Kuruluş Osman Geyhatu kimdir? Tarihte var mı? Geyhatu kim oynuyor? ATV ekranlarında çarşamba günü izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman bu akşam 30. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Bu sezon pek çok ünlü ismi oyuncu kadrosuna dahil eden Kuruluş Osman'a yeni bir isim daha katılıyor. Maruf Otajonov diziye Moğol hükümdar Geyhatu olarak dahil oluyor. Peki, Maruf Otajonov kimdir? İşte detaylar...

GEYHATU KİMDİR?

Geyhatu Han 24 Mart 1259'da dünyaya geldi. Abaka Han'ın oğludur. Abisi Argun Han tarafından 1285 yılında Anadolu'daki Moğol idaresinin başına getirildi. 1286 yılında Aksaray'a kadar gelip bölgedeki beylikleri ağır bir vergiye tabi tuttu. Konya'ya gelerek 2 Haziran 1286'da II. Gıyaseddin Mesud'u tahta oturttu.

İşte detaylar...