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Merve Boluğur'un sevgilisinin gizemi çözüldü! Uzun zamandır peşindeymiş meğer...

Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin adı Burak Dayı... Çeşme'de el ele kameralara yakalanan çiçeği burnunda çiftten Merve Boluğur, ilişkisi hakkında soru soran muhabirlere "Size biri olursa elini tutarım demiştim. Güzel gidiyor" dedi. Boluğur, bir muhabirin "Beyefendiyi tanıyamadık" sözlerine de "Tanınmayandan buldum" diye karşılık verdi. Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin, uzun zamandır güzel oyuncunun peşinde olduğu, sosyal medyadan gönderdiği yorumlarla otraya çıktı.

24.07.2020 11:29 - Son Güncelleme: 24.07.2020 11:29
Merve Boluğur'un sevgilisinin gizemi çözüldü! Uzun zamandır peşindeymiş meğer...

Küllerinden doğan Merve Boluğur, Instagram paylaşımı ile herkesi şoke etti. 32 yaşındaki Merve Boluğur, şarkıcı Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra ekranlardan uzak durmayı tercih etmişti. Ancak pandemi döneminde sosyal medya paylaşımları ve takipçileri ile gerçekleştirdiği sohbetlerle adeta küllerinden yeniden doğan Merve Boluğur, sosyal medyadan yeni aşkını ilan etti.

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Merve Boluğur'un sevgilisinin gizemi çözüldü! Uzun zamandır peşindeymiş meğer...

Merve Boluğur, yeni sevgilisini sosyal medya hesabından kalp emojisiyle takipçilerine duyurdu.

Merve Boluğur'un sevgilisinin gizemi çözüldü! Uzun zamandır peşindeymiş meğer...

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisinin kimliği çözüldü. Alaçatı'da tatilde olan çift, dün de sosyal medyadan paylaşımlarını sürdürdü. Güzel oyuncunun, kimliği merak konusu olan aşkının ismi ise Burak Dayı...

Merve Boluğur'un sevgilisinin gizemi çözüldü! Uzun zamandır peşindeymiş meğer...

Çeşme'de sevgilisi ile el ele görüntülenen Merve Bolur, bir muhabirin "Beyefendiyi tanıyamadık" sözlerine de "Tanınmayandan buldum" diye karşılık verdi.

Merve Boluğur'un sevgilisinin gizemi çözüldü! Uzun zamandır peşindeymiş meğer...

Merve Boluğur'un sevgilisi Burak Dayı'nın, ünlü oyuncuyu uzun zamandır sosyal medyadan takip ettiği ve yorumlar yazdığı ortaya çıktı.

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