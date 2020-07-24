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Merve Boluğur'un sevgilisinin gizemi çözüldü! Uzun zamandır peşindeymiş meğer...

Merve Boluğur yeni bir aşka yelken açtı. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin adı Burak Dayı... Çeşme'de el ele kameralara yakalanan çiçeği burnunda çiftten Merve Boluğur, ilişkisi hakkında soru soran muhabirlere "Size biri olursa elini tutarım demiştim. Güzel gidiyor" dedi. Boluğur, bir muhabirin "Beyefendiyi tanıyamadık" sözlerine de "Tanınmayandan buldum" diye karşılık verdi. Merve Boluğur'un yeni sevgilisinin, uzun zamandır güzel oyuncunun peşinde olduğu, sosyal medyadan gönderdiği yorumlarla otraya çıktı.

24.07.2020 11:29 - Son Güncelleme: 24.07.2020 11:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





