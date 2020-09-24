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Merve Boluğur'dan eski sevgilisi Burak Dayı'ya imalı sözler: Sevmeye gücü olan adamla olurum
Merve Boluğur'dan eski sevgilisi Burak Dayı'ya imalı sözler: Sevmeye gücü olan adamla olurum
Geride bıraktığımız yaza damga vuran isimlerden biri Merve Boluğur oldu. Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur aradığı aşkı bu kez Burak Dayı'da buldu. Ancak Merve Boluğur'un aşk sarhoşluğu çok uzun sürmedi, çiftin ilişkisi kısa sürdü. Merve Boluğur, sessizlik detoksu yaptı. Önceki gün tek başına Maçka Parkı'nda otururken objektiflere yansıyan Boluğur, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
24.09.2020 09:08
- Son Güncelleme: 24.09.2020 09:08
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, önceki gün Maçka Parkı'nda çimenlere oturmuş "sessizlik detoksu" yaparken görüntülendi.
Burak Dayı'yla ilişkisini kısa süre önce noktalayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde 33'üncü yaşını kutladı. Yeni yaşına yalnız giren ünlü oyuncuya "Yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı?" diye soruldu.
Güzel oyuncu, bu soruya, "Aşk güzel bir şey. Seviyorum ama şart da değil. Gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum" diye yanıt verdi.
Boluğur, "Sevgiliniz sizin için mücadele edemedi mi?" sorusunu ise yanıtsız bıraktı.
Öte yandan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde de ayaklarıyla gündem olmuştu. Ayaklarının fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, paylaşımına "Akışkan" notunu düşmüştü.