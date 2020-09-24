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Merve Boluğur'dan eski sevgilisi Burak Dayı'ya imalı sözler: Sevmeye gücü olan adamla olurum

Geride bıraktığımız yaza damga vuran isimlerden biri Merve Boluğur oldu. Murat Dalkılıç ile ayrılığının ardından adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur aradığı aşkı bu kez Burak Dayı'da buldu. Ancak Merve Boluğur'un aşk sarhoşluğu çok uzun sürmedi, çiftin ilişkisi kısa sürdü. Merve Boluğur, sessizlik detoksu yaptı. Önceki gün tek başına Maçka Parkı'nda otururken objektiflere yansıyan Boluğur, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

24.09.2020 09:08 - Son Güncelleme: 24.09.2020 09:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





