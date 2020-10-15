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    • 15.10.2020 09:57
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    'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Önce paylaştı sonra sildi...

    Aşk orucunu bozan güzel oyuncu 'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin olduğu ortaya çıktı. Futbolcu Alper Potuk ile evlenecekleri beklenirken gelen ayrılık kararı sonrası adı kendisinden yaşça büyük Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddia edilen 30 yaşındaki Tuvana Türkay'ın sevgilisi Erdem Özün, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı kaldırması ile dikkat çekti.

    Tuvana Türkay'ın, yeni sevgilisi sosyal medyada ortaya çıktı! Alper Potuk'la evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran Türkay, gönlümü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı. Gizli aşk ise Erdem Özün'ün Instagram'ında Tuvana Türkay ile fotoğrafını paylaşıp kısa süre içerisinde kaldırması ile ortaya çıktı.

    SEVGİLİSİ PAYLAŞIMI HEMEN SİLDİ

    30 yaşındaki Tuvana Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan aşkının yanına gitti. Özün, Türkay'la birlikte yer aldıkları kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra hemen sildi.

    Birkaç gündür İngiltere'de iş insanı Erdem Özün'le tatilin tadını çıkaran Türkay, Instagram'da aşkıyla ise paylaşım yapmaktan kaçınıyor.

    ADI SELÇUK YÖNTEM'LE ANILMIŞTI

    Tuvana Türkay kısa bir süre önce oyuncu Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı iddiası ile gündeme gelmişti.
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    Haberler Magazin Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı! Önce paylaştı sonra sildi...