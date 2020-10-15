Tuvana Türkay'ın, yeni sevgilisi sosyal medyada ortaya çıktı! Alper Potuk'la evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran Türkay, gönlümü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı. Gizli aşk ise Erdem Özün'ün Instagram'ında Tuvana Türkay ile fotoğrafını paylaşıp kısa süre içerisinde kaldırması ile ortaya çıktı.
SEVGİLİSİ PAYLAŞIMI HEMEN SİLDİ
30 yaşındaki Tuvana Türkay, önceki gün Londra'da yaşayan aşkının yanına gitti. Özün, Türkay'la birlikte yer aldıkları kareyi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ancak kısa bir süre sonra hemen sildi.
Birkaç gündür İngiltere'de iş insanı Erdem Özün'le tatilin tadını çıkaran Türkay, Instagram'da aşkıyla ise paylaşım yapmaktan kaçınıyor.