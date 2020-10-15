Tuvana Türkay'ın, yeni sevgilisi sosyal medyada ortaya çıktı! Alper Potuk'la evlenmesi beklenirken bir anda ilişkisini sonlandıran Türkay, gönlümü iş insanı Erdem Özün'e kaptırdı. Gizli aşk ise Erdem Özün'ün Instagram'ında Tuvana Türkay ile fotoğrafını paylaşıp kısa süre içerisinde kaldırması ile ortaya çıktı.