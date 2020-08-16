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Tuvana Türkay saks mavisi bikinisiyle şov yaptı! İşte karın kaslarıyla şoke eden 29 yaşındaki Tuvana Türkay...

Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki sanatçı Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 29 yaşındaki Tuvana Türkay'dan bikinili paylaşım geldi. Karın kasları ve fit görünümü ile dikkat çeken güzel oyuncu, bikinili paylaşımıyla adeta şov yaptı. İşte karın kaslarıyla dikkat çeken Tuvana Türkay'ın ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden çok konuşulan fotoğraflar...

16.08.2020 14:48 - Son Güncelleme: 16.08.2020 15:08
Tuvana Türkay saks mavisi bikinisiyle şov yaptı! İşte karın kaslarıyla şoke eden 29 yaşındaki Tuvana Türkay...

Ablası Katre Türkay ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan oyuncu, spor yapmayı ihmal etmiyor. Karın kaslarını güçlendiren Türkay, son paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini topladı.

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Tuvana Türkay saks mavisi bikinisiyle şov yaptı! İşte karın kaslarıyla şoke eden 29 yaşındaki Tuvana Türkay...

İşte bir dönem Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk ile yaşadığı aşkla gündeme gelen sonrasında oynadığı dizi projelerinde de sıkça adından söz ettiren oyuncu Tuvana Türkay ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden kareler...

Tuvana Türkay saks mavisi bikinisiyle şov yaptı! İşte karın kaslarıyla şoke eden 29 yaşındaki Tuvana Türkay...

SELİN YENİNCİ

Tuvana Türkay saks mavisi bikinisiyle şov yaptı! İşte karın kaslarıyla şoke eden 29 yaşındaki Tuvana Türkay...
Tuvana Türkay saks mavisi bikinisiyle şov yaptı! İşte karın kaslarıyla şoke eden 29 yaşındaki Tuvana Türkay...
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