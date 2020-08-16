Tuvana Türkay saks mavisi bikinisiyle şov yaptı! İşte karın kaslarıyla şoke eden 29 yaşındaki Tuvana Türkay...
Tuvana Türkay, ablası Katre Türkay ile Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 67 yaşındaki sanatçı Selçuk Yöntem ile aşk yaşadığı yönündeki iddialarla gündeme gelen 29 yaşındaki Tuvana Türkay'dan bikinili paylaşım geldi. Karın kasları ve fit görünümü ile dikkat çeken güzel oyuncu, bikinili paylaşımıyla adeta şov yaptı. İşte karın kaslarıyla dikkat çeken Tuvana Türkay'ın ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden çok konuşulan fotoğraflar...
16.08.2020 14:48
- Son Güncelleme: 16.08.2020 15:08
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