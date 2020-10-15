Kenan İmirzalıoğlu önceki gün Etiler'de görüntülendi. Kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile mutlu bir evlilik sürdüren ve baba olmak için gün sayan Kenan İmirzalıoğlu'nun keyfi pek bir yerindeydi. 46 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu, doğacak kızlarının isminin ne olacağını soran muhabirlere yanıt verdi.