90'lı yıllarda keyif izlenen ve hala hafızalara kazınan şarkılarıyla sıkça dinlenen Mansur Ark kimdir? Katıldığı televizyon programlarıyla gündem olan Mansur Ark'ı tanımayanlar hayatına dair bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden sıkça sorguluyor. Özellikle "Gazla Gitsin" şarkısıyla gençlerin diline dolanan Mansur Ark kaç yaşında, nereli, evli mi? İşte merak edilenler…
MANSUR ARK KİMDİR?
Afrika kökenli olan Mansur Ark, 26 Kasım 1965 tarihinde Mersin de dünyaya geldi. Annesi Mersinli olan sanatçının babası Libya, Trablus'ludur. Afrika kökenli şarkıcının kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçmiştir. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal ilkokulu'nda tamamlamıştır. Ardından Dumlupınar Lisesinden mezun olmuş ve orta öğretimini tamamlamıştır. Bir sene Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik bölümüne gitmiştir. Elektrik bölümünü ikinci sınıfta bırakmıştır. Tam bir deniz tutkunu olan Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordu'sunda yapmıştır. 1990 yılında Almanya, Frankfurt'a yerleşmiştir. Daha sonra Türkiye'ye geri dönmüştür.
1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya'da üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, Caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır. 2004 yılında Kanal D'de yayınlanan Dayı adlı dizinin müziklerini yaptı. Mansur Ark, Almanya'da kaldığı dönemde iki yıl evli kaldığı eşinden boşandı. Mansur Ark evlidir.
MANSUR ARK GAZLA GİTSİN ŞARKI SÖZLERİ
Üzdü mü gazla gitsin
O seni çok üzülüyor zannetsin
Kırdı mı unut gitsin
Unuttuğunu görsün dellensin
Gerdi mi gazla gitsin
O seni çok üzgün zannetsin
Yordu mu unut gitsin
O seni evde uyuyor zannetsin
İçinde stres varsa bunu bilemem
Seni çok seviyorum bunu gizleyemem
Herşeye tamam yalana gelemem
İşine gelmedi mi gazla gitsin
Seveceksen sev adam gibi sev
Sevince minik aşkım olur dev
Birkaç saat bile olsa bana yeter
Benim evim bunun için en uygun yer
İstedin mi herşey olur istedin mi
Bekledin mi o gelir bulur seni
Sevindin mi belki oda sever seni
Sevmedi mi gazla gitsin